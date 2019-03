Půl milionu měsíčně. Plat centrálních bankéřů je vysoký, stejně tak i odvody

Hrubý plat guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka za loňský rok činil 5 520 582 korun. To je, pokud částku rozpočítáme, cca 460 tisíc korun měsíčně. Čistého si guvernér a bývalý premiér v roce 2018 vydělal 3 961 170, tedy asi 330 tisíc měsíčně.



Obdobnou částku si vydělal i bývalý viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík – 5 475 474 Kč hrubého. O přibližně milion korun za ním pak následoval druhý bývalý viceguvernér, Mojmír Hampl. Oba dva na konci loňského prosince pracovní poměr s ČNB ukončili.



Zbylí členové Rady ČNB si loni vydělali kolem tří a čtvrt milionu korun. „Nejhůře“ na tom z centrálních bankéřů loni byli Tomáš Holub a Aleš Michl, kteří si přišli na cca 230 tisíc. Oba dva do Rady ČNB nastoupili na začátku prosince.



K vysokým platům však patří i vysoké odvody. V průměru centrální bankéři loni na daních z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, solidární dani atd. odvedli kolem jednoho milionu korun každý, Jiří Rusnok pak o cca šest set tisíc víc.

Loni zisk 1,79 miliardy

ČNB za uplynulý rok vykázala zisk ve výši 1,79 miliardy korun. O rok dříve přitom přišla o 249,3 miliardy korun a ztrátu původně očekávala i letos. „Po zaúčtování všech dodatkových operací byl však vykázán výše uvedený zisk,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí ČNB Markéta Fišerová. „Hlavní vliv na to měla změna účetní metody,“ dodala.



Zisky z loňského roku banka použila na úhradu ztrát z předchozích let. Totéž plánuje udělat i s případným letošním ziskem. „Negativní kapitál vykazovala ČNB dlouhodobě i v minulosti, aniž by to ovlivňovalo naplňování zákonného mandátu centrální banky,“ tvrdí Fišerová.



Hospodaření banky loni podle ČNB pozitivně ovlivnilo oslabení kurzu koruny, které jí vygenerovalo zisk cca 42 miliard korun. Negativně pak zapůsobilo zvyšování úrokových sazeb.