Inflace přes Vánoce zrychlí, dvoucifernou ale nečekám, říká šéf ČNB Rusnok

Na jaře jste prohlásil, že se inflačního šoku neobáváte. Přesto prudký růst cen zažíváme. S čím jste tehdy nepočítal?

Prosím, nenazývejme současnou inflační epizodu šokem. Inflační šok by představoval růst cen v řádu desítek procent. To nenastane. Vývoj nás ale do určité míry překvapil. Na jaře sotvakdo očekával, že se sejde tolik faktorů, které budou tlačit inflaci nahoru. K těm, kterými na rozdíl od eurozóny „trpěla“ česká ekonomika už dříve, jako je prohlubující se napětí na trhu práce, rychlý růst mezd a prudké zdražování nemovitostí, se s příchodem covidu přidaly další.

Osobně čekám, že na příštím zasedání povedeme debatu, zda úrokovou sazbu zvednout o čtvrt nebo půl procentního bodu. Jiří Rusnok guvernér ČNB