Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Autor:
  11:02
Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru zpracovává 1,63 milionu okamžitých transakcí denně.

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025) | foto: Martina Riemlová, iDNES.cz

Podle mluvčího ČNB Jaroslava Krejčího sehrává klíčovou roli rekordní dostupnost služby, k níž má přístup už 99 procent klientů bank na českém trhu. Okamžité platby zároveň fungují jako levnější alternativa k placení kartou, a to jak v online prostředí, tak i v kamenných obchodech.

Zatímco před zavedením okamžitých plateb museli klienti na připsání peněz čekat, dnes jsou prostředky na účtu za pár sekund, v noci, o víkendu i o svátcích. „Ještě před pár lety trvaly platby dva i více dní. Udělali jsme velký pokrok, vybudovali jsme infrastrukturu okamžitých plateb a dále do ní investujeme,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Cla pro mě nejsou důležitá. Horší jsou nehospodárná rozhodnutí státu, říká guvernér Michl

Celkem se nyní v České republice uskuteční v průměru přes čtyři miliony mezibankovních úhrad za den. Přes čtyřicet procent z nich je už okamžitých, před rokem to přitom nebyla ani třetina. Statistiky ČNB ukazují, že zatímco počet běžných úhrad stagnuje kolem 2,5 milionu denně, okamžitých plateb rychle přibývá, dodal Krejčí.

Na dalším rozvoji prostředí pro okamžité platby podle něj pracuje také ČNB. Jako banka státu, u které mají vedené účty ministerstva, obce, kraje nebo například finanční správa, začne do konce letošního roku rovněž přijímat okamžité úhrady. Ve spolupráci s komerčními bankami pak ČNB připravuje možnost okamžitého zpracování nově i pro hromadné platby.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Město hříchu má problém. Méně turistů znamená pro zaměstnance menší dýška

Las Vegas, oblíbená americká destinace závislá výhradně na turistickém ruchu, zažívá hubený rok. Inflace snížila počet návštěvníků města, výrazně ubyli také Kanaďané. Přestože nedávný Trumpův krok...

Adidas se omlouvá Mexiku, nový model sandálů firma převzala od domorodců

Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca. Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas...

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Nejjistější cestou k obrovskému bohatství je v současnosti vývoj umělé inteligence. Start-upy zabývající se AI vytvořily jen letos desítky nových dolarových miliardářů, upozornil server zpravodajské...

11. srpna 2025  10:40

Měla to být výkladní skříň Číny. Solárníci ale loni přišli o třetinu pracovníků

Čínské solární firmy v roce 2024 přišly o téměř třetinu své pracovní síly. Celé odvětví bojuje s klesajícími cenami fotovoltaických panelů a řada společností musela vyhlásit i bankrot. Přitom tamní...

11. srpna 2025

Předělává univerzitní statky na výdělečný podnik. Zemědělství chybí koncepce, říká

Premium

Ředitelem školních statků České zemědělské univerzity v Praze se Jindřich Macháček stal loni v říjnu, nyní snižuje režijní náklady firmy a chce přiblížit chov zvířat veřejnosti. Úspěch v zemědělství...

11. srpna 2025

Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

To, co bylo ještě donedávna považováno za americký luxus, se v Evropě s trochou nadsázky stále častěji stává symbolem přežití. Řeč je o klimatizacích, bez kterých si mnoho domácností v Evropě už...

10. srpna 2025

Největší britské letiště Heathrow strádá. Zvrátit to může nová ranvej

Vedení největšího britského letiště Heathrow předložilo britské vládě plán za 49 miliard britských liber (asi 1,5 bilionu korun) na jeho rozšíření. Za tuto sumu by mělo dojít zejména k výstavbě...

10. srpna 2025

Export krevet do USA pod tlakem cel. Indonésané zaměřují pozornost na Čínu

Indonésie se po uvalení amerických cel na krevety potýká s potížemi, které ohrožují její export do Spojených států. Indonéští farmáři přehodnocují své plány a chtějí se zaměřit na jiné trhy, jako je...

10. srpna 2025

Influenceři propadli zelenému čaji matcha. Japonci kvůli nim omezili prodej

Zářivě zelený čajový prášek matcha pobláznil sociální sítě. Mladí influenceři v krátkých videích na Tik Toku básní o jeho zdravotních účincích i chuti. Trendu se chytili obchodníci a svou nabídku ve...

10. srpna 2025

Adidas se omlouvá Mexiku, nový model sandálů firma převzala od domorodců

Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca. Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas...

10. srpna 2025  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

Premium

Plné žejdlíky a kus flákoty tu zákazníkům nabízeli již v časech, kdy se jezdívalo koňmo a vládly nám hlavy korunované. Nejsou teď ze slavných lokálů jen kulisy pro cizince a letní návštěvníky? Na to...

10. srpna 2025

Stárnou stromy i farmáři. Budoucnost produkce palmového oleje je nejistá

Rostoucí problém se stárnoucími palmami a neochotou malajských a indonéských farmářů obnovovat své plantáže může v příštích letech ohrozit globální dodávky palmového oleje. To může vést k poklesu...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.