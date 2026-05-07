ČNB nechala sazby na 3,5 procenta, podle analytiků vyhlíží konec války

  14:52
Česká národní banka s případnou úpravou úrokových sazeb dál vyčkává. Základní sazba, která zprostředkovaně ovlivňuje ceny úvěrů, ale třeba i úročení na spořicích účtech, zůstala i po čtvrtečním zasedání bankovní rady na 3,5 procenta. Úrokové sazby se tak drží na neměnné úrovni už rok. Analytici takový postup předpokládali.
Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad...

Výběr uzavírá „matka bank“, kterou je Česká národní banka (ČNB). Ta nad finančními domy v Česku udržuje dohled. „Když se mluví o budově České národní banky, tak to není jedna budova, ale komplex budov,“ vysvětlil hlavní archivář ČNB Jakub Kunert. Hlavní částí budovy centrální banky je funkcionalistická část, která je vidět z ulice Na Příkopě. Ta vznikla podle upraveného návrhu architekta Františka Roitha, mimo jiné autora budovy dnešní Komerční banky na Václavském náměstí, která byla stavěna původně pro Poštovní úřad šekový, nebo Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Výstavba budovy probíhala v letech 1935 až 1942 a původně vznikla jako sídlo tehdejší Živnostenské banky | foto: ČTK

Přestože inflace začala mírně zrychlovat, centrální banka zatím reagovat nemusí. Podle analytiků je v komfortní pozici, protože sazby jsou nastavené výš dlouhodobě a přitom česká inflace patří mezi nejnižší v rámci celé EU.

„Sazby jsou vyšší než inflace, která v dubnu dosáhla 2,5 %. Úrokové sazby tak zůstávají reálně kladné a inflaci tlumí,“ uvedl analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče.

„Akutní zásah nyní rozhodně nutný není,“ domnívá se hlavní analytik banky Creditas Petr Dufek. „ČNB zatím může vyčkávat na případný brzký konec konfliktu v Perském zálivu a analyzovat jeho potenciální přesah do cen mimo pohonné hmoty,“ vysvětluje.

Martin Gürtler z Komerční banky upozorňuje, že právě druhotný vliv na ostatní ceny v ekonomice může být problémem především kvůli vyšší úrovni jádrové inflace. „Ta v březnu vzrostla na 2,9 %, tedy do blízkosti tříprocentní horní hranice tolerančního pásma ČNB a pro duben přitom nelze vyloučit další zvýšení.“

V případě, že se situace na Blízkém východě neuklidní během několika následujících týdnů, pravděpodobnost zásahu ČNB vzroste. Podle Dufka finanční trhy očekávají, že letos sazby půjdou nahoru dvakrát nebo dokonce třikrát. Předpokládá se, že to bude vždy posun o čtvrtinu procentního bodu. „Tento scénář reflektují i dluhopisy a swapové sazby, od nichž se nepřímo odvíjí i úročení hypoték.“

„Peněžní trh očekává první zvýšení sazeb zhruba na tříměsíčním horizontu, potvrzuje Franče. „Ke konci roku může inflace klidně atakovat nebo i překročit 3 %, protože energetická situace se lepší jen pomalu. To by mohlo nakonec mohlo přimět ČNB sazby zvýšit,“ míní.

Zatím naposledy upravila bankovní rada měnovou politiku před rokem, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.

Podle šéfa Easychange Matěje Nováka stabilní přístup prospívá české koruně. „Česká měna se letos drží na nejsilnějších úrovních od června 2024, respektive od května 2023. Pro domácnosti i firmy je to pozitivní zpráva, protože silnější koruna zlevňuje zahraniční nákupy i cestování.“

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný...

Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...

7. května 2026  14:34

Další loučení s lokomotivami a motoráky. Definitivně končí hydry i krysy

Lokomotiva v korporátním stylu Českých drah označovaném jako „Najbrt“.

Expresní lokomotivy řad 150.2 a 151 označované jako banán nebo krysa se na koleje nevrátí. Stroje známé především ze spojů mezi Prahou a Slovenskem, odkud je vytlačil výhradní provoz pod...

7. května 2026  13:49

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

7. května 2026  11:32

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

EU zakáže svlékací aplikace, shodli se zástupci Evropského parlamentu a států

ilustrační snímek

Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu....

7. května 2026  10:05

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

7. května 2026

Bankomat obere turisty na poplatcích i o stovky korun. Jak ho poznat a na co pozor

Premium
Ilustrační snímek.

Výběry z bankomatů v zahraničí se mohou výrazně prodražit i těm, kteří mají od banky výběry zdarma. Riziko číhá na výletníky hlavně v turisticky oblíbených lokalitách. V centrech měst se to hemží...

7. května 2026

Galon benzinu za šest dolarů. Kalifornský úřad prověřuje podezřele drahé pumpy

Ceny benzinu na čerpací stanici Shell v Los Angeles v Kalifornii (4. května...

Kalifornský úřad dohlížející na trh s pohonnými hmotami si posvítil na čerpací stanice s neobvykle vysokými cenami benzinu. Vybraným podnikům poslal výzvu, aby vysoké ceny zdůvodnily.

6. května 2026

Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou železnou zásobu paliv

Benzínová stanice americké energetické společnosti Chevron (23. dubna 2018)

Podle údajů amerických federálních úřadů zveřejněných ve středu se energetické zásoby v USA nadále rychle snižují. Příčinou jsou výpadky dodávek zboží způsobené válkou na Blízkém východě. Prudký...

6. května 2026  19:20

Hodnota Samsungu překonala hranici bilionu dolarů. Akcie žene vzhůru boom AI

Logo Samsungu na obchodu v Jižní Koreji

Akcie jihokorejského technologického giganta Samsung prudce posilují. Největší výrobce paměťových čipů na světě těží z boomu umělé inteligence, díky němuž jeho akcie za poslední rok vzrostly více než...

6. května 2026

Z rodinného nápadu milionový byznys. Českou značku podpořil silný investor

Z rodinného nápadu milionový byznys. Českou značku podpořil silný investor

Začínali jako malý e-shop v garáži. Manželé, kteří původně nemohli najít vhodný nábytek do dětského pokoje pro svou dceru, dnes atakují hranici 300 milionů korun obratu a působí na mezinárodních...

6. května 2026  17:06

