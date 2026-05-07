Přestože inflace začala mírně zrychlovat, centrální banka zatím reagovat nemusí. Podle analytiků je v komfortní pozici, protože sazby jsou nastavené výš dlouhodobě a přitom česká inflace patří mezi nejnižší v rámci celé EU.
„Sazby jsou vyšší než inflace, která v dubnu dosáhla 2,5 %. Úrokové sazby tak zůstávají reálně kladné a inflaci tlumí,“ uvedl analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče.
„Akutní zásah nyní rozhodně nutný není,“ domnívá se hlavní analytik banky Creditas Petr Dufek. „ČNB zatím může vyčkávat na případný brzký konec konfliktu v Perském zálivu a analyzovat jeho potenciální přesah do cen mimo pohonné hmoty,“ vysvětluje.
Martin Gürtler z Komerční banky upozorňuje, že právě druhotný vliv na ostatní ceny v ekonomice může být problémem především kvůli vyšší úrovni jádrové inflace. „Ta v březnu vzrostla na 2,9 %, tedy do blízkosti tříprocentní horní hranice tolerančního pásma ČNB a pro duben přitom nelze vyloučit další zvýšení.“
V případě, že se situace na Blízkém východě neuklidní během několika následujících týdnů, pravděpodobnost zásahu ČNB vzroste. Podle Dufka finanční trhy očekávají, že letos sazby půjdou nahoru dvakrát nebo dokonce třikrát. Předpokládá se, že to bude vždy posun o čtvrtinu procentního bodu. „Tento scénář reflektují i dluhopisy a swapové sazby, od nichž se nepřímo odvíjí i úročení hypoték.“
„Peněžní trh očekává první zvýšení sazeb zhruba na tříměsíčním horizontu, potvrzuje Franče. „Ke konci roku může inflace klidně atakovat nebo i překročit 3 %, protože energetická situace se lepší jen pomalu. To by mohlo nakonec mohlo přimět ČNB sazby zvýšit,“ míní.
Zatím naposledy upravila bankovní rada měnovou politiku před rokem, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Podle šéfa Easychange Matěje Nováka stabilní přístup prospívá české koruně. „Česká měna se letos drží na nejsilnějších úrovních od června 2024, respektive od května 2023. Pro domácnosti i firmy je to pozitivní zpráva, protože silnější koruna zlevňuje zahraniční nákupy i cestování.“
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.