„Základní scénář je, že příští rok bychom měli být na základních hodnotách 2 %,“ řekl k inflaci pro CNN Prima News guvernér České národní banky Aleš Michl. Problém s inflací chce vyřešit do roka a půl.

„Máme nejsilnější kurs za posledních 12 let a k tomu potřebujeme, aby se deficit snižovat. Jsme přísní na obyvatelstvo. Potřebujeme, aby lidé nedostávali další dávky, to by mohlo inflaci jen prohloubit,“ pokračoval.

Podle Michla je třeba směřovat k vyrovnanému rozpočtu.

Připravujeme podrobnosti.