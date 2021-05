ČNB bude určovat podmínky získávání hypoték. Dosud mohla jen radit

Poslanci zároveň odmítli návrhy Senátu, který chtěl do zákona mimo jiné vložit mírnější podmínky pro banky při poskytování hypoték. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podpořila sněmovní verzi zákona.

Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Limity mají působit jako prevence systémového rizika. Guvernér ČNB Jiří Rusnok již dříve poukazoval na to, že úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů.

Předloha ale bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit.

Senát chtěl tento limit zvýšit až na 7,5 procenta. Výjimka se má týkat hlavně žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu banky dostatečně spolehlivě zajištěna. Ministryně Schillerová už v Senátu varovala před tím, že by to vedlo ke snížení účinnosti regulace.

Senát chtěl také vypustit z předlohy ustanovení, které dává ČNB možnost založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast. Vláda uvádí, že tato navrhovaná změna neznamená změnu právního stavu. Dosud se tato možnost opírala jen o obecně definované oprávnění k investiční činnosti, která má zabezpečit úkoly centrální banky. Podle vlády je vhodné toto pravidlo přímo vložit to zákona.

Větší prostor k manévrování

Projednávaná novela dále rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů.

Řada opozičních poslanců toto ale označovala za rizikové a vyslovovala obavy, že by takto centrální banka mohla financovat provoz státu, což ministryně Schillerová i ČNB odmítaly.Tuto možnost Sněmovna vložila do zákona ve stavu legislativní nouze už loni, ale omezila ji časově jen do konce letošního roku. Nyní má platit natrvalo.

Vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev bude moci ČNB obchodovat s pojišťovnami, penzijními společnostmi a dalšími institucionálními investory. Ministerstvo financí i ČNB si od toho slibují možnost pružnějšího zásahu na finančním trhu v případě výkyvů.