Česká národní banka hlásí rekordní zisk. Pomohlo jí oslabení koruny

Loňský zisk použije ČNB k pokrytí části kumulované ztráty z minulých let. Ke konci loňského roku tato kumulovaná ztráta dosahovala 432 miliard korun.

Ke zvýšení zisku přispěly meziročně nižší náklady na provádění měnové politiky, které klesly o 42,5 miliardy korun na 144,9 miliardy korun. Byl to důsledek snížení úrokových sazeb s ohledem na slábnoucí inflaci.

Hospodaření ČNB také prospělo oslabení koruny vůči dolaru a euru, když díky tomu výnosy z kurzových rozdílů vzrostly o 99,1 miliardy korun na 137,2 miliardy korun. Výnosy devizových rezerv meziročně klesly o 45,8 miliardy korun na 160,9 miliardy korun.

Neopakovatelný rekord

Člen bankovní rady Jan Kubíček zdůraznil, že nelze očekávat opakování loňského zisku i v letošním roce. Loni hospodářskému výsledku pomohlo oslabení koruny vůči dolaru i euru, ve kterých drží ČNB velkou část devizových rezerv. Upozornil také, že v prvních měsících roku se méně příznivě než loni vyvíjejí akciové trhy, přitom ČNB drží v akciích zhruba 23 procent svých devizových rezerv.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

Podle Michla by ale ČNB měla být připravena k tomu, aby dlouhodobě generovala zisk průměrně v řádu desítek miliard korun. Přispět by k tomu měla restrukturalizace portfolia devizových rezerv, které by mělo přinášet větší výnosy. Zároveň by náklady měly klesnout díky zrušení úročení povinných minimálních rezerv, které banky drží v ČNB, a zvýšení sazby těchto rezerv.

O obou krocích ČNB rozhodla už v minulosti. Kubíček v této souvislosti podotkl, že na úročení dobrovolných rezerv vyplácí ČNB komerčním bankám měsíčně zhruba devět miliard korun.

V pondělí zveřejněný hospodářský výsledek ČNB je o 3,4 miliardy korun nižší, než uváděl předběžný odhad z počátku ledna. Tehdejší údaj z bilance centrální banky ale ještě neobsahoval všechny dodatkové operace za rok 2024.