Pro stabilní sazby zvedlo ruku všech sedm členů rady. „Inflace by se měla po zbytek roku pohybovat nad dvěma procenty. Jádrová inflace zůstane zvýšená a pokračují inflační tlaky, které nedovolují další snížení sazeb. Je stále potřeba držet přísnou měnovou politiku. Postupně roste dynamika úvěrů, poptávka domácností pokračuje v růstu a zvyšuje se růst cen služeb. Rostou také ceny nemovitostí. Cílem rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace byla dlouhodobě stabilizovaná kolem dvouprocentního cíle,“ shrnul guvernér ČNB Aleš Michl.
Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka přesto není vyloučené, že ČNB do konce roku sazby ještě přeci jen sníží. „Pokud se inflace na podzim začne rychle vracet ke dvojce, zatímco koruna zůstane silná, bylo by to docela logická reakce. A pokud do hry ještě navíc vstoupí ECB, tak to bude jen další argument pro snížení korunových sazeb. Problémem či brzdou ovšem i nadále zůstane přehřívající se realitní trh,“ dodává.
Na dotaz, zda je srpnové snížení v letošním roce poslední, guvernér uvedl, že si rada nechává otevřené všechny možnosti. Dodal ale, že v současnosti stav ekonomiky další snížení úrokových sazeb nedovoluje.
Bankovní rada začala úrokové sazby postupně snižovat v prosinci 2023. Tehdy byl základní úrok na sedmi procentech, kam jej posunula předchozí bankovní rada pod vedením Jiřího Rusnoka.
Inflace nad dvojkou i příští rok
Česká národní banka zveřejnila také svou novou makroekonomickou prognózu. Inflace se podle ní bude po zbytek roku pohybovat v horní polovině tolerančního pásma. V průměru by letos měla činit za celý rok 2,6 procenta, příští rok 2,3 procenta.
Vyšší inflaci, než s níž počítá prognóza, by mohl podnítit růst cen služeb, zrychlování tvorby peněz v ekonomice kvůli vyšší úvěrové aktivitě zejména na nemovitostním trhu nebo růst mezd v souvislosti s napjatým trhem práce. Naopak brzdit může inflaci silná koruna.
Ekonomika poroste podle banky letos o 2,6 procenta, stejným tempem i příští rok. V roce 2027 mírně zrychlí.
V předchozí predikci z počátku května centrální banka očekávala pro letošní rok hospodářský růst dvě procenta a průměrnou inflaci 2,5 procenta.
|
Cla pro mě nejsou důležitá. Horší jsou nehospodárná rozhodnutí státu, říká guvernér Michl
Koruna na rozhodnutí bezprostředně nijak výrazně nereagovala, protože trh stabilitu sazeb čekal. „Na devizovém trhu ale přetrvává nejistota, a jakmile do hry vstoupí americký Fed nebo data z eurozóny, může se situace rychle změnit. Z naší zkušenosti víme, že právě v takových chvílích se vyplatí kurz sledovat a využít výhodných okamžiků pro směnu,“ říká Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a šéf platební společnosti EasyChange.
Hypotéky nezlevní
Rozhodnutí centrálních bankéřů bedlivě sledují také všichni, kdo by si rádi pořídili nemovitost na hypoteční úvěr. Základní úrok centrální banky je totiž jedním z faktorů, které ceny hypoték ovlivňují.
„Na hypotečním trhu se nic zásadního nemění – sazby se dnes běžně pohybují i kolem 4,5 procenta, a pokud letos dojde k dalšímu poklesu, bude spíše kosmetický. Vývoj navíc dál podporuje růst cen,“ míní Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.
|
Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení
Nabídka nemovitostí se totiž ztenčuje, počet nově povolovaných projektů je nižší než před rokem. „Za prvních šest měsíců letošního roku se prodalo 4 367 bytů, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo jen 2 970. Trh tedy rozhodně nezastavuje a s nákupem bytu není moudré čekat. Vyčkávat na hypotéku pod čtyři procenta se nevyplatí, jelikož se k této hranici dle našich odhadů dostaneme až v příštím roce, kdy však trh narazí na výrazně vyšší nedostatek bytů vzhledem k zdlouhavému procesu schvalování,“ shrnul Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.