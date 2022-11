ČNB nechává základní úrok na 7 procentech. Jde proti trendu zahraničních bank

Po minulém zasedání přitom současný guvernér Aleš Michl nevyloučil, že by sazby mohly i vzrůst. Ubezpečil také, že úroky zůstanou vysoko delší dobu. „Sedm procent je nyní dostatečně vysoko. Sazby už svou práci odvádějí, vidíme ochlazený trh s hypotékami, zpomaluje spotřeba domácností. Propad zažívají také nové korunové úvěry v podnikové sféře. Další navýšení sazeb by podnikům už tak složitou situaci ještě ztížilo,“ vysvětlila důvody pro stabilní sazbu v rozhovoru pro MF Dnes viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

Analytici ponechání sazeb na současné úrovni očekávali. Podle nich tomu nahrával i vývoj inflace, která sice v září vzrostla na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta, zůstala ale o 2,4 procentního bodu pod odhadem ČNB.

„Základní úroková sazba podle naší prognózy zůstane na současných sedmi procentech až do srpna příštího roku, kdy by mohla začít postupně klesat. Ještě na konci roku 2023 by se ale měla pohybovat poblíž pěti procent a politicky neutrální hladiny tří procent by měla dosáhnout až v závěru roku 2024,“ očekává Martin Gürtler, ekonom Komerční banky.

Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank uvedl, že tamní analytický tým čeká, že ČNB bude nadále pokračovat také v intervencích na podporu koruny. „V posledních týdnech byla aktivita centrální banky na devizovém trhu umírněnější a podle předběžných dat v říjnu nemusela být aktivní vůbec,“ uvedl Zámiš s tím, že první snízení sazeb čeká až v druhé polovině příštího roku.

„Stále ale v ekonomice zůstávají proinflační hrozby, při jejichž zhmotnění by bankovní rada mohla na konci roku naopak přistoupit ke krátkodobému zpřísnění měnové politiky,“ doplnil.

Za hranicemi sazby šponují

V jiné situaci jsou zahraniční centrální banky. Například Americká centrální banka ve středu zvedla své úrokové sazby již počtvrté za sebou o 0,75 procentního bodu na nejvyšší úroveň za téměř 15 let.

Její šéf Jerome Powell zároveň nevyloučil další růst. Připustil ale, že příště může být navýšení menší. Úroky by i tak ve výsledku podle Powella mohly být výše, než se dříve předpokládalo. Na tento výhled reagovaly americké akcie poklesem.

Základní úrok navýšila koncem října také Evropská centrální banka, která stejně jako její americký protějšek přidala 0,75 procentního bodu. Sazba je tam ale stále nízko, a to jen na dvou procentech. ECB totiž boj s inflací, která v eurozóně dosahuje deseti procent, komplikuje předlužené jižní křídlo. Tomu totiž vysoké úroky prodražují dluh. Šéka ECB Chrisitne Lagardeová ale uvedla, že může přijít i další zvýšení.

Do třetice o srovnatelných 0,75 procentního bodu zvýšila sazby i Bank of England. Přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků za 33 let. Základní úroková sazba se tak vyšplhala na tři procenta a je na nejvyšší úrovni od roku 2008. Centrální banka zároveň uvedla, že britská ekonomika už vstoupila do recese, která by mohla trvat až do poloviny roku 2024.

Připravujeme podrobnosti.