Bankám se letos daří, čtveřici v Česku největších stoupl zisk o polovinu

„První pololetí dopadlo pro banky nadmíru dobře. Finanční domy profitovaly z vyšších sazeb, které pomohly k přecenění některých úvěrů a zvětšily reinvestiční výnosy z úložek u ČNB. Navzdory nevyhnutelnému ochlazení ekonomiky banky zatím nepřistoupily ke zvýšené tvorbě rezerv a náklady rizika zůstávají nízké,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Peněžní ústavy se podle něj ukázaly jako nákladově disciplinované, kdy většinou navzdory silně inflačnímu prostředí reportovaly maximálně jednociferný nárůst nákladů.

Na růstu ziskovosti se podílely zejména čisté úrokové výnosy, u nichž se projevil vývoj tržních úrokových sazeb a nižší ekonomická aktivita v loňském prvním pololetí ovlivněném pandemií covidu-19, komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek. Čistý zisk ČSOB stoupl o 52 procent na 10,1 miliardy korun.

Čistý zisk Komerční banky vzrostl meziročně o 60 procent na 8,426 miliardy korun. V případě České spořitelny to bylo meziročně o 67 procent na 11 miliard korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 4,2 miliardy korun, což je nárůst o 45 procent.

Výrazné zisky bank vedou politiky k úvahám na jejich vyšší zdanění či jiné pomoci české ekonomice, například prostřednictvím financování infrastrukturních projektů. Konkrétní kroky zatím nebyly schváleny.

Vláda také uvažuje o zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku, která by se mohla týkat právě bank a například energetického sektoru. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však vyloučil, že by se jednalo o sektorovou daň. Rozhodnutí podle něj padne zhruba do 10. září.

Výsledky největších bank v Česku v miliardách korun

čistý zisk 1. pololetí 2022 čistý zisk 1. pololetí 2021 čistý zisk 1. pololetí 2020 čistý zisk 1. pololetí 2019 čistý zisk 1. pololetí 2018 čistý zisk 1.pololetí 2017 čistý zisk 1. pololetí 2016 ČSOB 10,1 6,6 3,5 10,9 7,5 9,4 8,3 Česká spořitelna 11 6,6 4,6 8,7 7,9 7,7 8,2 Komerční banka 8,4 5,3 4,4 7,2 6,9 7,7 6,7 UniCredit Bank ČR a SR 4,2 3,2 2,5 4,9 4,3 4,1 3,5

Zdroj: výsledky bank