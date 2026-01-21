Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let

  15:53
Letos na jaře uplyne sto let od okamžiku, kdy zahájila činnost Národní banka Československá, předchůdkyně Česká národní banky. Centrální banka připravila jako součást oslav kulatého výročí novou expozici v návštěvnickém centru a vydala také pamětní bankovku s portrétem svého prvního guvernéra.
„Vznik Národní banky Československé byl naplněním vize prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Už při přípravách samostatného státu považoval za klíčové vytvoření vlastní měny, o kterou měla pečovat nezávislá centrální banka,“ uvedl viceguvernér ČNB Jan Frait.

Samostatnou měnu mělo Československo už dříve, v prvních letech o ni však pečoval autonomní útvar ministerstva financí. Až v roce 1926 se začala rodit samostatná centrální banka, co jejíhož čela 23. ledna jmenoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk Viléma Pospíšila, spolutvůrce měnové reformy a pokračovatele Rašínova odkazu.

Rok 1926 v datech

23. ledna: prezident jmenoval Viléma Pospíšila guvernérem NBČ

21. března: ustavující valná hromada NBČ

1. dubna: vznik Národní banky Československé

Oba někdejší spolupracovníky, Rašína i Pospíšila, připomíná ČNB při letošních oslavách stoletého výročí. Prvnímu guvernérovi věnovala speciální pamětní bankovku v nominální hodnotě sto korun.

„Pamětní bankovka je spojením tradice, umělecko-výtvarného zpracování a špičkové technologie ochranných prvků,“ řekla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková. Vedle odkazů na kariéru a osobnost Viléma Pospíšila obsahuje bankovka i dosud nevyužitou ochrannou technologii, tzv. spark flow.

„Jde o technologický milník využitý poprvé v historii, a sice ve zobrazení nominální hodnoty. Při naklápění bankovky uvidíme krásnou hru barev, přičemž tento prvek není jen vizuálně pěkný, ale je i extrémně náročné ho napodobit,“ dodala Kubelková.

Jde o třetí bankovku ze série připomínající osobnosti stojící u zrodu měny – po Aloisi Rašínovi z roku 2019 a Karlu Englišovi z roku 2022.

Audiovizuální projekce v pracovně Aloise Rašína (21. ledna 2026)

Rašínova pracovna

Čerstvým přírůstkem mezi lákadly návštěvnického centra ČNB je i nově otevřená pracovna ministra financí Aloise Rašína. Multimediální expozice láká především na audiovizuální projekci, kterou připravil režisér Jiří Strach a v níž roli ministra ztvárnil Ondřej Vetchý.

„Projekce zachycuje klíčové okamžiky vzniku československé měny. Rašín ve složitých podmínkách první republiky ukázal, že vznik měny vyžaduje nejen znalost ekonomické teorie, ale i odvahu. Snažíme se propojit minulost se současností a pomoci tak veřejnosti lépe pochopit nejen fungování měny, ale i centrální bank samotné,“ dodala Karina Kubelková.

