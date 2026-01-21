„Vznik Národní banky Československé byl naplněním vize prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Už při přípravách samostatného státu považoval za klíčové vytvoření vlastní měny, o kterou měla pečovat nezávislá centrální banka,“ uvedl viceguvernér ČNB Jan Frait.
Samostatnou měnu mělo Československo už dříve, v prvních letech o ni však pečoval autonomní útvar ministerstva financí. Až v roce 1926 se začala rodit samostatná centrální banka, co jejíhož čela 23. ledna jmenoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk Viléma Pospíšila, spolutvůrce měnové reformy a pokračovatele Rašínova odkazu.
Rok 1926 v datech
23. ledna: prezident jmenoval Viléma Pospíšila guvernérem NBČ
21. března: ustavující valná hromada NBČ
1. dubna: vznik Národní banky Československé
Oba někdejší spolupracovníky, Rašína i Pospíšila, připomíná ČNB při letošních oslavách stoletého výročí. Prvnímu guvernérovi věnovala speciální pamětní bankovku v nominální hodnotě sto korun.
„Pamětní bankovka je spojením tradice, umělecko-výtvarného zpracování a špičkové technologie ochranných prvků,“ řekla členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková. Vedle odkazů na kariéru a osobnost Viléma Pospíšila obsahuje bankovka i dosud nevyužitou ochrannou technologii, tzv. spark flow.
„Jde o technologický milník využitý poprvé v historii, a sice ve zobrazení nominální hodnoty. Při naklápění bankovky uvidíme krásnou hru barev, přičemž tento prvek není jen vizuálně pěkný, ale je i extrémně náročné ho napodobit,“ dodala Kubelková.
Jde o třetí bankovku ze série připomínající osobnosti stojící u zrodu měny – po Aloisi Rašínovi z roku 2019 a Karlu Englišovi z roku 2022.
Rašínova pracovna
Čerstvým přírůstkem mezi lákadly návštěvnického centra ČNB je i nově otevřená pracovna ministra financí Aloise Rašína. Multimediální expozice láká především na audiovizuální projekci, kterou připravil režisér Jiří Strach a v níž roli ministra ztvárnil Ondřej Vetchý.
„Projekce zachycuje klíčové okamžiky vzniku československé měny. Rašín ve složitých podmínkách první republiky ukázal, že vznik měny vyžaduje nejen znalost ekonomické teorie, ale i odvahu. Snažíme se propojit minulost se současností a pomoci tak veřejnosti lépe pochopit nejen fungování měny, ale i centrální bank samotné,“ dodala Karina Kubelková.