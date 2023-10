Do oběhu jde nová pětitisícikoruna, staré bankovky nahradí postupně

Nový vzor bankovky má stejné ochranné prvky jako předchozí vzory. Liší se letopočtem vydání 2023 a podpisem guvernéra. ČNB bude novou bankovkou postupně nahrazovat staré, které jsou v oběhu, a to podle míry jejich opotřebení.

Pětitisícikoruny mají ze všech českých bankovek nejdelší životnost. Důvodem je podle ČNB to, že lidé kvůli vysoké nominální hodnotě nenosí tyto bankovky běžně v peněženkách a nepoužívají je při každodenním placení. Proto se méně opotřebovávají. Pětitisícikorun je v oběhu ze všech bankovek nejméně. Tvoří zhruba 5,5 procenta z celkového počtu 525 milionů bankovek.

V oběhu je nejvíc dvoutisícikorun, tvoří zhruba třetinu všech používaných bankovek. Následují tisícikoruny s podílem jedné čtvrtiny, s odstupem potom dvousetkoruny, stokoruny a pětisetkoruny.

V Česku jsou v oběhu kromě pětitisícikorun také bankovky v hodnotě 100 korun a 200 korun se vzorem z roku 2018, pětisetkoruny se vzorem z roku 2009, tisícikoruny se vzorem roku 2008 a dvouticícikoruny se vzorem z roku 2007.

Starší vzory bankovek ČNB z oběhu stáhla, naposledy to byly loni k počátku července vzory bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999, které lze poznat podle tenčího stříbrného proužku. Do konce června 2024 je možné tyto bankovky vyměnit za platné na pokladnách běžných bank, později už to bude možné pouze na pobočkách ČNB.