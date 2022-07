Bankovní rada ČNB poprvé zasedala v novém složení a rozdělila si práci

Nová viceguvernérka Eva Zamrazilová povede sekci měnovou a samostatný odbor restrukturalizace sekce rozpočtu a účetnictví. Další viceguvernér Marek Mora bude řídit sekci regulace a mezinárodní spolupráce a sekci informatiky.

Člen bankovní rady Oldřich Dědek bude mít v kompetenci sekci peněžní a sekci řízení rizik a podpory obchodů. Další člen Tomáš Holub povede sekci licenčních a sankčních řízení, sekci statistiky a datové podpory. Karina Kubelková si pak vezme na starost sekci finanční stability a sekci dohledu nad finančním trhem II. Jan Frait bude řídit sekci dohledu nad finančním trhem a sekci bankovních obchodů.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.

Michla, který ve funkci nahradil Jiřího Rusnoka, je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. V dosavadní sedmičlenné bankovní radě byl dosud s dalším členem Dědkem v tomto názoru v menšině.

To by se nyní po obměně členů mohlo změnit. Ekonomové od nich očekávají zdrženlivější přístup k úrokovým sazbám a tedy odklon od dosavadní jestřábí politiky Jiřího Rusnoka. Srpnové zasedání by tak po sérií zvyšování sazeb mohlo být prvním, kdy sazby dále neporostou.