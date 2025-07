S nástupem amerického prezidenta Donalda Trumpa se celosvětově zásadně mění ekonomické vztahy. Cla na dovoz zboží do USA používá jako ekonomický i politický nástroj. Kvůli tomu, že zbylí členové NATO z Evropy a Kanada desítky let spoléhali na to, že společnou obranu většinou platí Spojené státy, donutil je nyní Trump k závazku, že budou dávat na armádu 5 % svého HDP (postupně do roku 2035). Což v případě Česka (podle dnešní výše HDP) znamená přes 400 miliard korun ročně. Jde tedy skoro o pětinu současného státního rozpočtu. Němci se to rozhodli řešit zrušením své dluhové brzdy, tedy zákona, že rozpočet nesmí jít do příliš velkého schodku. Přitom Německo, tradiční ekonomický motor Evropské unie, už delší dobu ekonomicky stagnuje. Co čeká nás? Zvyšování daní? Dá se to řešit nějak jinak?

No, velmi obtížně, protože už nyní jsme ve strukturálním deficitu přes 200 miliard korun ročně (ministr financí Zbyněk Stanjura již oznámil, že letošní plánovaný deficit 241 miliard se v příštím roce prohloubí možná až na 280 miliard korun, pozn. red.). Pokud bychom měli dávat na obranu skutečně 5 % HDP, museli bychom v průběhu deseti let navýšit současné roční výdaje na obranu ve výši 160 miliard korun o dalších 260 miliard. Což už je schodek kolem 500 miliard korun ročně, což není pro naši ekonomiku dlouhodobě udržitelné. Takže je zřejmé, že se bude muset šetřit někde jinde.

Důležité je lidem popravdě říct, že plánované náklady na evropskou dekarbonizaci ponesou na svých bedrech právě oni. Že zchudnou a sníží se jim životní úroveň.