Za období od 1. do 21. července celní správa evidovala u e-commerce zásilek s hodnotou nižší než 150 eur celkem 825 511 celních prohlášení. Na specifickém clu u těchto zásilek se vybralo celkem 195 352 792 korun, z nichž většina ovšem míří do rozpočtu EU. V Česku tak zůstala jen čtvrtina vybraných peněz, necelých 49 milionů korun.
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Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem
Z této částky se ale ještě hradí náklady spojené výběrem cla, konečný výnos pro Českou republiku je tak ještě nižší. Velká část zboží navíc proudí k zákazníkům přes evropské sklady a proclívají je tak už prodejci. Významnější propady poptávky po levném zboží celníci zatím nezaznamenali.
„Z prvních dnů po účinnosti nové právní úpravy vyplývá, že objemy těchto zásilek zůstávají významné, zároveň však dochází k výrazným denním výkyvům,“ uvedl pro iDNES.cz Richard Zeman z Generálního ředitelství cel. Ty jsou podle něj dány zejména rozložením příletů a svozů e-commerce zásilek do České republiky, nikoli nutně okamžitou změnou chování spotřebitelů.
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Balíčky z Číny i USA citelně zdraží. Nové clo není na zásilku, ale každou položku
„Červencový objem zásilek je v souladu s našimi očekáváními, ve zbytku roku lze v souvislosti s koncem letních prázdnin a předvánočním nakupováním očekávat postupný nárůst objemu e-commerce zásilek,“ uvedl Zeman.
Pro srovnání, podle webu Živě.sk na Slovensku od 1. do 19. července registrovali 5 855 „balíčkových“ celních prohlášení a celková výše vyměřeného cla dosáhla 23 208 eur, tedy něco přes půl milionu korun.
Clo za položku, ne za balík
Členské státy EU se dohodly na zrušení dosavadní výjimky, díky které byly zásilky do hodnoty 150 eur při dovozu do EU osvobozené od cla. Obchodníci často posílali objednávky po jednotlivých balíčcích s nízkou deklarovanou hodnotou, aby se vyhnuli clům i složitějším kontrolám.
Tříeurový poplatek se nepočítá za celý balíček dohromady, ale za každou samostatnou tarifní položku, což je druh zboží podle kategorií celního sazebníku.
Cílem úpravy je snížit počet zásilek z čínských tržišť. Extrémně levné zboží podle Bruselu zatěžuje evropské obchodníky i celní systém. Čínští prodejci totiž dosud mohli díky výjimce obcházet evropská pravidla a testy výrobků často prokázaly jejich nebezpečnost pro spotřebitele.