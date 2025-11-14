Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy Evropa čelí nebývalému nárůstu dovozu drobných zásilek z asijských online tržišť. Jen v roce 2024 do EU přišlo 4,6 miliardy balíčků s deklarovanou hodnotou pod 150 eur. Denně je to 12 milionů zásilek, v průměru 146 každou sekundu. Naprostá většina, 91 procent, pochází z Číny. Evropská komise navíc odhaduje, že mezi 60 a 65 procenty z nich je záměrně podhodnoceno, aby se odesílatelé vyhnuli clu i dalším poplatkům.
Shodu ministrů jednoznačně vítají české organizace, které na nerovnost trhu dlouhodobě upozorňují. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jde o první významnější výsledek téměř dvouletého společného úsilí evropských e-commerce sdružení.
|
Evropská unie chce zpoplatnit levné balíčky z Číny. Temu a Shein čekají změny
„V posledních dvou letech jsme zaznamenali extrémní nárůst dováženého zboží ze třetích zemí, především z čínských platforem jako Temu nebo Shein. Díky výjimce se do Evropy dostává obrovské množství neprocleného zboží, u něhož není možné kontrolovat zdravotní nezávadnost ani soulad s předpisy,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) je situace dlouhodobě neudržitelná i kvůli masivnímu porušování pravidel. „Jde o velmi důležitý krok k narovnání neférového prostředí, v němž evropští obchodníci dnes musí působit a ve kterém se nemohou účinně bránit nekalé konkurenci z Číny,“ říká prezident SOCR Tomáš Prouza.
„Zatímco domácí e-shopy musí dodržovat tisíce pravidel a čelí až šikanózním kontrolám, gigantické čínské platformy si v Evropě dělají, co chtějí,“ dodal Prouza.
Obcházení poplatků i nebezpečné výrobky
Evropské i české organizace zdůrazňují, že celní výjimka je jen část problému. Podle APEK čínští prodejci systematicky obcházejí povinnosti, které platí pro evropské podnikatele – od DPH přes ekologické a autorské poplatky až po pravidla pro bezpečnost výrobků. Povinné poplatky za recyklaci obalů nebo elektroodpadu čínské firmy běžně neplatí, což je podle APEK patrné i z oficiálních registrů.
SOCR upozorňuje také na nedostatečné kontroly. „Padesát tisíc českých e-shopů musí platit všechny možné daně a dodržovat přísné normy, zatímco čínská konkurence díky díře v systému získává neférovou výhodu,“ dodává Prouza. Podle analýz by zrušení výjimky mohlo přinést evropským rozpočtům až miliardu eur ročně.
Evropské organizace se shodují, že klíčové je rychlé zavedení přechodného řešení, tedy ještě před rokem 2028, kdy začne platit nová podoba celního kodexu. Současně požadují, aby EU výrazně posílila kontrolní kapacity a začala důsledně vymáhat již existující pravidla.
|
Toxické pláštěnky i nebezpečné šortky. Komisaře šokuje, co je v balíčcích z Číny
APEK navrhuje i zavedení kompenzačního poplatku (tzv. handling fee), který by financoval náročné administrativní a bezpečnostní kontroly obrovského množství zásilek.
„Konkurence na trh patří, ale musí se hrát podle stejných pravidel. A to dnes v oblasti daní, ochrany spotřebitele, životního prostředí ani bezpečnosti výrobků neplatí,“ dodává Vetyška.
Zástupci obou organizací nyní očekávají, že politická shoda se velmi rychle promění v konkrétní kroky, protože jinak podle nich hrozí, že evropský trh zaplaví ještě větší množství neprocleného a potenciálně nebezpečného zboží.