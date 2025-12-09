Strach nejen z cel. Objem balíků do ciziny prudce klesá, vyplývá z průzkumu

Autor:
  20:00
Nová americká cla zamávala s chováním českých odesílatelů. Podle průzkumu společnosti ShipEx vyslovily dvě třetiny odesílatelů obavy z nových poplatků, což se okamžitě promítlo do praxe. Objem zásilek odeslaných do USA spadl za poslední tři měsíce o zhruba 35 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Posílání balíků do zahraničí není vůbec okrajová záležitost. A s obdobím Vánoc samozřejmě jejich frekvence sílí. Mnoho odesílatelů se ale bojí nejen vyšší ceny, ale také zdlouhavé administrativy, zdržení na celnici či rizika, že balík vůbec nedorazí. Posílání zásilek za oceán je pro značnou část veřejnosti nejvíce stresující destinací.

Podle průzkumu šest procent lidí odesílá zásilky do zahraničí každý týden, 13 procent alespoň jednou měsíčně a více než polovina lidí několikrát ročně. Převládají osobní balíčky pro rodinu, věci ze soukromého prodeje či pracovní dokumenty. Nejčastěji jde o malé zásilky do pěti kilogramů a v 85 případech případů nepřesahuje jejich hodnota pět tisíc korun.

Navzdory tomu se mnoho lidí novým celním pravidlům raději vyhýbá. Odradily je složité formuláře, nejasné ceny i obavy z doplatků, které mohou dorazit až po přijetí balíku v USA.

Změna americké celní politiky tak vede ke změně odesílacích návyků. Třetina respondentů, kteří uvedli, že zásilky do USA pravidelně posílají, začala slučovat více menších balíčků do jednoho, a to konkrétně 27 procent respondentů. Hlavním důvodem je úspora na clu a poplatcích, to uvedla větší polovina dotázaných, ale také menší množství formulářů a kontrol (33 procent). Celkem 64 procent dotázaných, kteří do USA zásilky posílají, uvádí, že kvůli clům změnili způsob, jakým balíčky za oceán odesílají.

„Pro většinu lidí není posílání do USA každodenní záležitost, a proto je pro ně těžké se v celních pravidlech a poplatcích orientovat. Stačí jedna nejasnost a zásilka může být dražší nebo doručení pomalejší, než čekali,“ říká Artem Salichov, zakladatel společnosti ShipEx.

Složité formuláře a předem nejisté ceny

Mezi nejčastější problémy u zásilek do USA patří pomalejší doručení způsobené celním řízením (35 procent), vyšší clo nebo poplatky, než lidé očekávali (29 procent), a nejasnosti v dokumentech či označení obsahu (11 procent). Dalších pět procent uvedlo, že se jejich zásilka zdržela nebo zasekla.

Přestože dvacet procent respondentů nezaznamenalo žádnou komplikaci, souhrnná zkušenost je pro mnoho odesílatelů stresující. 44 procent čeká nervózně až do chvíle potvrzení doručení, čtyři procenta označují proces za vysoce stresující a jedenáct procent se mezinárodním zásilkám raději vyhýbá.

Jak často zasíláte balíky do zahraničí?

celkem hlasů: 22

Administrativa jako taková představuje významnou překážku i mimo USA. Zdržení na celnici patří mezi nejčastější problémy napříč destinacemi. Respondenti hlásí také ztrátu nebo poškození zásilky, komplikované podání s množstvím formulářů a štítků, nepřehledné sledování, neočekávané doplatky či nedostupnou zákaznickou podporu. Někteří poukazují i na skutečnost, že měli problém najít vhodného dopravce nebo že se jim zásilka vrátila kvůli chybě v celních dokumentech.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Strach nejen z cel. Objem balíků do ciziny prudce klesá, vyplývá z průzkumu

ilustrační snímek

Nová americká cla zamávala s chováním českých odesílatelů. Podle průzkumu společnosti ShipEx vyslovily dvě třetiny odesílatelů obavy z nových poplatků, což se okamžitě promítlo do praxe. Objem...

9. prosince 2025

Smartwings v cizích rukách. Symbolický konec české letecké éry, míní experti

Boeing 737 MAX 8 společnosti Smartwings na Troll Airfield v severním cípu...

Prodej letecké společnosti Smartwings tureckému dopravci Pegasus Airlines představuje podle oslovených odborníků na dopravu zásadní zlom pro české letectví a symbolický konec české letecké éry. Běžní...

9. prosince 2025  18:25

Bizarní, reagoval Ryanair na dvojnásobné daně. Ruší spoje z obou bruselských letišť

Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v letovém řádu na zimu 2026/2027 zruší 20 linek z Bruselu. Důvodem je rozhodnutí belgické vlády zdvojnásobit od roku 2027 daň z letů a návrh zavést daň...

9. prosince 2025  18:07

Spor o plachetnici. Loď na tuzemáku palírna přelepila žlutou etiketou

Palírna U Zeleného stromu použila na svých redesignovým lahvích plachetnici....

Spor mezi českými výrobci tuzemáku o motiv lodi na etiketách vrcholí. V regálech obchodů se nyní objevily láhve prostějovského FAJN Tuzemáku s netypickou žluto-černou nálepkou. Text „Loď zakázána,...

9. prosince 2025

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

9. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  17:41

Monetu postihl výpadek internetového bankovnictví. Služby už fungují

Pobočka Moneta Money Bank

Moneta Money Bank se od noci z pondělí na úterý potýkala s částečným výpadkem svého internetového i mobilního bankovnictví. Důvodem byla konfigurace bankovních služeb. Ne všichni operátoři se ale se...

9. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  16:39

Britská vláda zestátňuje železnici. Představila vizuál nového státního dopravce

Vlak s reklamou poutající na nové barvy britské železnice na nádraží Waterloo...

Osobní železniční doprava ve Velké Británii postupně zcela přechází pod stát, konkrétně pod státního dopravce Great British Railways. Vláda si od tohoto kroku slibuje větší spolehlivost i kvalitu...

9. prosince 2025  15:56

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026: kolik dostanete, když jste bez práce

Ilustrační snímek

Podpora v nezaměstnanosti se od 1. ledna 2026 radikálně změní. Novinky jsou spíše příjemné, po ztrátě zaměstnání čekají na lidi, kteří se registrují na Úřadu práce, výrazně vyšší peníze než dosud....

9. prosince 2025  15:22

Pavián, sochy medvědů i podepsaná přilba. To jsou nejzvláštnější zásilky DHL

Vydražená helma podepsaná Michaelem Schumacherem (9. prosince 2025)

Sedmnáct vzácných antilop, barevné sochy 151 medvědů vážící 37 tun či helma podepsaná jezdeckou legendou F1 Michaelem Schumacherem. To jsou nejbizarnější zásilky, které letos přepravil německý...

9. prosince 2025  14:05

Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?

Tesco otevřelo kompletně zrekonstruovanou prodejnu expres v Turnově, která je...

Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.

9. prosince 2025  12:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Otevírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

9. prosince 2025  11:59

Výjimka pro Nvidii. Trump umožní firmě exportovat některé čipy do Číny

ilustrační snímek

USA povolí za určitých podmínek vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského prezidenta...

9. prosince 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.