Posílání balíků do zahraničí není vůbec okrajová záležitost. A s obdobím Vánoc samozřejmě jejich frekvence sílí. Mnoho odesílatelů se ale bojí nejen vyšší ceny, ale také zdlouhavé administrativy, zdržení na celnici či rizika, že balík vůbec nedorazí. Posílání zásilek za oceán je pro značnou část veřejnosti nejvíce stresující destinací.
Podle průzkumu šest procent lidí odesílá zásilky do zahraničí každý týden, 13 procent alespoň jednou měsíčně a více než polovina lidí několikrát ročně. Převládají osobní balíčky pro rodinu, věci ze soukromého prodeje či pracovní dokumenty. Nejčastěji jde o malé zásilky do pěti kilogramů a v 85 případech případů nepřesahuje jejich hodnota pět tisíc korun.
Navzdory tomu se mnoho lidí novým celním pravidlům raději vyhýbá. Odradily je složité formuláře, nejasné ceny i obavy z doplatků, které mohou dorazit až po přijetí balíku v USA.
Změna americké celní politiky tak vede ke změně odesílacích návyků. Třetina respondentů, kteří uvedli, že zásilky do USA pravidelně posílají, začala slučovat více menších balíčků do jednoho, a to konkrétně 27 procent respondentů. Hlavním důvodem je úspora na clu a poplatcích, to uvedla větší polovina dotázaných, ale také menší množství formulářů a kontrol (33 procent). Celkem 64 procent dotázaných, kteří do USA zásilky posílají, uvádí, že kvůli clům změnili způsob, jakým balíčky za oceán odesílají.
„Pro většinu lidí není posílání do USA každodenní záležitost, a proto je pro ně těžké se v celních pravidlech a poplatcích orientovat. Stačí jedna nejasnost a zásilka může být dražší nebo doručení pomalejší, než čekali,“ říká Artem Salichov, zakladatel společnosti ShipEx.
Složité formuláře a předem nejisté ceny
Mezi nejčastější problémy u zásilek do USA patří pomalejší doručení způsobené celním řízením (35 procent), vyšší clo nebo poplatky, než lidé očekávali (29 procent), a nejasnosti v dokumentech či označení obsahu (11 procent). Dalších pět procent uvedlo, že se jejich zásilka zdržela nebo zasekla.
Přestože dvacet procent respondentů nezaznamenalo žádnou komplikaci, souhrnná zkušenost je pro mnoho odesílatelů stresující. 44 procent čeká nervózně až do chvíle potvrzení doručení, čtyři procenta označují proces za vysoce stresující a jedenáct procent se mezinárodním zásilkám raději vyhýbá.
Administrativa jako taková představuje významnou překážku i mimo USA. Zdržení na celnici patří mezi nejčastější problémy napříč destinacemi. Respondenti hlásí také ztrátu nebo poškození zásilky, komplikované podání s množstvím formulářů a štítků, nepřehledné sledování, neočekávané doplatky či nedostupnou zákaznickou podporu. Někteří poukazují i na skutečnost, že měli problém najít vhodného dopravce nebo že se jim zásilka vrátila kvůli chybě v celních dokumentech.