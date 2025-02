Česko cla příliš nepocítí, vyváží málo, tvrdí oceláři. Konkurence se ale bojí

Cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a hliníku oznámil prezident Donald Trump v pondělí večer. Oceli a ocelových výrobků se loni z Česka do USA vyvezlo za zhruba 614 milionů korun. Hodnota exportovaného hliníku a výrobků z něj činila 872 milionů korun. S odkazem na data ministerstva průmyslu a obchodu to na svém webu uvedl Svaz průmyslu a dopravy.

Podíl vývozu českých ocelových výrobků do USA tvoří v posledních letech podle předsedkyně Ocelářské unie zhruba jedno až 1,5 procenta. „Cla by tak samotnou výrobu oceli v Česku ohrozit neměla. Nicméně přibližně 90 procent exportované oceli z Česka jde do zemí Evropské unie a je možné, že se dále zpracují do výrobků, které se do USA vyvážejí,“ dodala předsedkyně Ocelářské unie Marcela Kubalová.

Z českých podniků by se zavedení cel na dovoz veškeré oceli do Spojených států by se v Česku mohlo negativně dotknout společnosti Válcovny trub Chomutov. Firma vyrábí bezešvé trubky, které se používají například při výrobě kotlů, ve vodárenství nebo ropném průmyslu. „Existují různé rozměrové řady těchto trubek, do určitého průměru na ně platila cla i teď, tuto řadu jsme nevyváželi. Pokud budou cla nyní na všechno, potom by se to dotklo Válcoven trub Chomutov,“ řekl ČTK Vladimír Sako, ředitel hutních podniků skupiny Z Group, pod kterou chomutovská firma patří.

Jen minimum své produkce vyváží do USA Třinecké železárny, které jsou největším hutním podnikem v Česku. Zavedení cel se jich proto přímo zásadně nedotkne. Nepřímý dopad pro ně ale bude mít snaha dalších producentů dostat se na evropský trh. „Výrobci ze zemí, jimž bude ztížený vstup na americký trh, budou hledat nové trhy zejména v zemích EU, kde se oceláři dlouhodobě potýkají s ochlazením na trhu a nízkou poptávkou,“ uvedla mluvčí železáren Petra Macková Jurásková. Připomněla, že oceláři a celý evropský průmysl dlouhodobě volají po účinných opatřeních na ochranu trhu a omezení dovozu ze zemí, kde se vyrábí nadměrné objemy oceli.

Pro Evropu jako celek budou podle analytiků cla o něco větší problém než pro Česko. Analytici oslovení ČTK mají obavy, že Evropě kvůli clům hrozí zpomalení ekonomiky a také růst nezaměstnanosti. Aby tomu zabránila, musí si najít nové odbytiště pro dotčené produkty.

Pro Evropu jsou Spojené státy druhým největším odbytištěm oceli na světě, loni tam směřovalo 2,23 milionu tun hotových ocelových výrobků. Největším trhem je pro Evropu Turecko.

Americké firmy nicméně nezvládnou zpřetrhat obchody se zahraničními dovozci hliníku a oceli okamžitě. Ekonom investiční společnosti XTB Pavel Peterka vysvětlil, že firmy jsou totiž dodavateli často vázány smlouvou a její předčasné ukončení by pro odběratele znamenalo placení pokut.

Hlavně ne obchodní válka

Ekonomové i někteří politici důrazně varují před rozpoutáním obchodní války, kdy by si Evropa s Amerikou vyměňovaly další a další cla na nejrůznější zboží. „U obchodních válek platí, že prohrávají všichni. Americká ekonomika je ale v lepší kondici než ta evropská, takže z případné obchodní války vyjde lépe. Zato evropská ekonomika se potýká s problémy průmyslu už teď,“ vysvětlil ekonom pro iDNES.cz Pavel Peterka. Dodal, že evropskou ekonomiku v posledních letech trápí především drahé energie, nejrůznější regulace, tlak na zelenou transformaci nebo konkurence z Asie.

„Evropa musí vůči novým clům USA postupovat jednotně, vzájemná celní válka by ale nikomu nepomohla,“ řekl český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Postoj Česka ladí spolu s Ocelářskou unií.

Ekonom Peterka ale neskrývá obavy, že v průběhu roku přijde cel víc. To by pak pro evropskou i českou ekonomiku mohlo mít vážnější důsledky. Zasažená nebudou je odvětví, na které budou cla směřovat, ale i jejich dodavatelé různých produktů či služeb. „Přestože cla míří na úzce vymezený segment, tak na každou velkou firmu jsou napojené další související služby a produkce. Pokud se firmám nebude dařit, můžou šetřit, takže omezit bonusy nebo růst platů,“ uzavřel Peterka pro iDNES.cz.