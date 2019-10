CK Neckermann začala proplácet zrušené zájezdy. Klientům vrátila půl milionu

Česká pobočka zkrachovalé Thomas Cook zatím zrušila skoro dvě stě rezervací. Poškozených klientů je podle mluvčího CK Neckermann Jana Šrámka asi pět set. Už v pondělí cestovní kancelář informovala, že zájezdy od tohoto týdne bude rušit jen jednotlivě podle aktuální situace v daném hotelu.



„Pokud nám garantují, že ubytují naše klienty tak, jak bylo předem dohodnuto, zájezd se normálně uskuteční. V případě, že ale hoteliéři nám garance neposkytnou nebo budou vyžadovat nějaké další podmínky, budeme muset zájezd zrušit,“ uvedl v pondělí Šrámek.

Podle smlouvy mají klienti nárok na vratku pěněz do 14 dnů. Ve středu tedy vrátila těm, kterým zrušila dovolenou 26. září. Za zrušené zájezdy společnost klientům vrátí celou částku.

Tento týden mělo s kanceláří naplánovanou dovolenou 230 lidí. V cizině je nyní 70 klientů společnosti, ti by měli dokončit dovolenou podle plánu. Podle mluvčího Šrámka byly největší problémy ve Španělsku a to zejména na Mallorce.

V současnosti pokračují jednání o dalším fungování společnosti, dosud však bez výsledku, informovala ve čtvrtek ČTK. O budoucnosti firmy rozhodnou jednání mezi českým vedením kanceláře a německými investory. Podle Šrámka by o výsledku mělo být jasno v řádu jednotek dnů až týdnů.



Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů. Pobočka zahrnuje dvě základní divize, vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.