Svářeči z Indie či Filipín. Firmy v Česku nabírají pracovníky z různých koutů světa

Ke konci loňského roku evidovaly úřady práce v Česku skoro 800 tisíc zaměstnaných cizinců. Nejvíce jich pocházelo z Ukrajiny (zhruba 270 tisíc), následovalo sousední Slovensko (asi 213 tisíc). Každoročně stoupá počet pracovníků ve firmách i z méně obvyklých zemí.

„Důvodem je především diverzifikace rizik a také skutečnost, že je v těchto zemích možné najít pracovníky s potřebnou kvalifikací,“ říká k náboru zaměstnanců z jiných než „tradičních“ zemí Štěpán Koláček, International Mobility manager ze společnosti Grafton Recruitment.

Jak dále upřesňuje, některé firmy před začátkem války na Ukrajině spoléhaly výhradně na nábor ukrajinských pracovníků. „Po začátku války se jim tento model náboru rozpadl a horkotěžko stavěly nové náborové kanály z jiných zdrojových zemi. Tyto společnosti špatně a málo diverzifikovaly rizika,“ vysvětluje Koláček.

Vůbec nejhojněji ze tří zmíněných asijských zemí jsou v Česku zastoupeni Indové, ke konci roku jich úřady práce evidovaly 5466. Zaměstnaných Filipínců bylo 4047, Nepálců pak 1439.

„Náš pracovní trh je tak napjatý, že každá země, odkud můžeme nabírat, nás zachraňuje. Z jmenovaných zemí bychom uvítali a dokázali umístit daleko více pracovníků, dosud tomu však brání nízké kvóty,“ říká Koláček.

Oblíbení na celém světě

Na Filipínce vsadila například společnost Makro. V jejich distribučním centru v Kozomíně ve Středočeském kraji pracuje aktuálně 120 Filipínců.

„Prvních dvacet je s námi již od otevření distribučního centra v roce 2018. Všichni začali na naší základní pozici skladového dělníka. Stejně jako ostatní naši zaměstnanci mají možnost karierního růstu a dnes pracují na různých skladových pozicích jako je řidič vysokozdvižného vozíku, administrátor nebo vedoucí týmu skladu,“ uvádí Martin Čivrný, vedoucí komunikace společnosti makro ČR.

Jejich práci si společnost chválí. „Naše zkušenost s kolegy z Filipín je velmi dobrá, jsou přátelští a otevření, velmi rychle se stali pevnou součástí naší firemní kultury, stejně jako všechny ostatní národnosti, které zaměstnáváme,“ říká Tomáš Kováč, manažer ambientního skladu.

Filipínský zaměstnanec společnosti Makro přebírá cenu v interní soutěži.

Podle statistik MPSV Filipínci nejčastěji působí ve zpracovatelském průmyslu. Podle Koláčka obsazují místa svářečů, slévačů, kovoobráběčů, strojních zámečníků, CNC operatérů, seřizovačů či elektrikářů.

Filipínci jsou oblíbenými pracovníky nejen v České republice, ale napříč celým světem. „Běžně pracují v USA a v Kanadě a stále větší zájem o ně hlásí téměř všechny evropské trhy,“ doplňuje k filipínským pracovníkům Koláček.

Manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát také zmiňuje, že na Filipínách je velmi silný cestovní ruch, a tak jsou zaměstnanci velmi žádaní v evropských gastronomických a hotelových provozech.

Do oblasti gastronomie a ubytování míří také Nepálci. Podle statistik MPSV působí v oblasti ubytování, stravování a pohostinství 28 procent zaměstnaných Nepálců v Česku.

Podle statistik MPSV ještě větší počet Nepálců pracuje ve zpracovatelském průmyslu (480), jedná se o třetinu z celkového počtu zaměstnaných Nepálců v Česku.

„V Nepálu nabíráme především zájemce o práci v průmyslu, a to z důvodu, že je tam o práci v Evropě velký zájem, jsou tam dostupní uchazeči a zároveň tam kvóty pro nábor nejsou tak rychle vyčerpané,“ uvádí Halbrštát.

Svářeči z Indie zavítali do Opavy

Vůbec nejhojněji zastoupenou skupinou v Česku ze tří zmiňovaných asijských zemí jsou Indové. Po pracovnících ze země s více než miliardou obyvatel sáhla například opavská firma Ostroj.

Aktuálně zaměstnává sedm Indů, všichni z nich pracují jako svářeči kovů. „Dostali jsme tip od jedné agentury, že pracovníci z Indie jsou pracovití a velmi šikovní. Toto nám potvrdili i kolegové z jiné strojírenské společnosti,“ říká Ladislav Botur, ředitel personálního oddělení společnosti Ostroj.

„Navíc se nám naskytla příležitost jednat se skupinkou Indů, kteří byli zaměstnáni v Polsku, ale nebyli spokojeni s tamními podmínkami a uvažovali o práci v České republice,“ dodává.

S jejich prací jsou ve firmě spokojeni. „Potvrzuje se nám, že jsou velmi pracovití, vzájemně si radí a pomáhají si a díky sobě vlastní pokoře jsme neměli žádný problém s jejich začleněním do našeho kolektivu,“ říká Botur.

V tuto chvíli plánují příjezd dalších tří Indů, dohromady jich bude ve firmě deset. „O dalších budeme uvažovat, až dáme dohromady výhled zakázek na příští rok. Budeme-li mít nárůst objemu práce, určitě budeme uvažovat o dalším náboru v Indii,“ uvádí Ladislav Botur.

„Indické Sillicon Valley“

Statisticky se podle údajů MPSV Indie od zmiňovaných dvou asijských zemí částečně odlišuje. Největší skupina pracujících Indů v Česku (22 procent) totiž pracuje v oblasti Informační a komunikační činnosti.

Roli hraje i to, že Indie je bývalou britskou kolonií a značná část obyvatel hovoří dobře anglicky. „To před mnoha lety přivedlo mnoho globálních IT firem do Indie, kde vybudovaly svá velká IT centra. Například region Bangalore je takové indické Silicon Valley. Tyto firmy vychovaly v Indii mimořádně silnou generaci IT specialistů mluvících anglicky, která je nyní zdrojem tohoto nedostatkového profilu pro celý svět,“ říká Halbrštát.

„V ČR jsou IT pozice nejrychleji rostoucí oblastí zaměstnanosti, a tak se musí firmy ve zvýšené míře dívat na zahraniční zdroje talentů. Když jsme se například dívali na českém LinkedIn na vývojáře jednoho specifického logistického modulu v platformě SAP, tak v ČR jsme našli 3 specialisty, v Evropě 300 a v Indii 1500,“ doplňuje.