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Evropská směrnice zpřísní čištění odpadních vod. Česko čekají miliardové investice

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V další části čistírny se od vody odděluje biologický kal. Vyčištěná voda...

V další části čistírny se od vody odděluje biologický kal. Vyčištěná voda následně pokračuje do potoka. (27. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V další části čistírny se od vody odděluje biologický kal. Vyčištěná voda...
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Voda po vyčištění odtéká do potoka. (27. května 2026)
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Implementace nové evropské směrnice o čištění městských odpadních vod si v České republice do roku 2045 si vyžádá podle odhadů ředitele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) investice ve výši 130 až 180 miliard korun. Ty však mohou mít i praktický přínos, protože mohou přispět k efektivnějšímu hospodaření s vodou. V Česku podle něj odtéká bez dalšího využití více než 90 procent dešťové vody, přestože by se dala využít.

Směrnice řeší kromě hospodaření se srážkovými vodami například zpřísnění požadavků na čištění odpadních vod, včetně zavedení takzvaného kvartérního čištění, tedy čtvrtého stupně čištění, který umožňuje odstraňovat z odpadních vod zbytky léčiv, hormonů a dalších mikropolutantů.

„Směrnice přináší mnoho povinností, které jsme do teď nemuseli vůbec jako vodohospodáři řešit. Kvartérní čištění je jenom malinký zlomek,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel SOVAK ČR Vilém Žák. Dodal, že samotné kvartérní čištění si podle odhadů vyžádá náklady ve výši čtyři až sedm miliard korun.

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Největší náklady si podle něj vyžádá změna hospodaření se srážkovými vodami. V současnosti v České republice dešťová voda často odvádí stejnou kanalizací jako splašky.

„Téměř sto procent systémů v České republice jsou takzvané kombinované systémy. To znamená, že jednou rourou odtéká splašková voda, ale zároveň tou samou rourou odtéká i srážková voda,“ upřesnil Žák.

„Směrnice směřuje k tomu, že nakládání s těmito vodami změníme a kanalizace bude takzvaně oddílná. To znamená, že budou dvě potrubí vedle sebe. Jedním poteče pouze splašková voda, druhým pouze srážková voda,“ vysvětlil. Náklady na změny v hospodaření se srážkovými vodami Žák odhaduje na 40 až 70 miliard korun.

Požadavků je mnoho

Požadavků vyplývající ze směrnice je široké spektrum. Mezi dalšími je dosažení energetické neutrality čistíren odpadních vod do roku 2045. „Evropská komise se začala na čistírny dívat jako na potenciálně zajímavý zdroj energie. Přestože celé vodárenství v Evropě spotřebovává pouze dvě procenta vyrobené energie, Komise chce, aby čistírny byly do roku 2045 energeticky neutrální,“ zmínil Žák.

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Podle něj to bude vyžadovat změny v nakládání s čistírenskými kaly, úspornější řízení technologických procesů a tam, kde to dosud nebylo provedeno, také výměnu technologií za energeticky úspornější.

Mezi další požadavky směrnice patří například rozšíření odvádění a čištění odpadních vod na menší aglomerace. V některých menších sídlech bude nutné vybudovat nebo rozšířit kanalizační infrastrukturu a zajistit odpovídající čištění odpadních vod. „Bude to stát skoro stejné peníze jako změna nakládání se srážkovými vodami,“ řekl Žák. Podle něj se Česká republika bez změn v hospodaření se srážkovými vodami neobejde.

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„Někdy máme pocit, že nám někdo něco nařídí a my to musíme udělat. Opak je pravdou, my to prostě jako Česká republika potřebujeme,“ uvedl Jan Cidlinský, regionální ředitel společnosti Wilo pro střední Evropu, by se nová evropská směrnice neměla vnímat pouze jako povinnost nařízená Evropskou unií.

Nová evropská směrnice o čištění městských odpadních vod, která nabyla účinnosti v lednu 2025, má za cíl zlepšit kvalitu vody v řekách a posílit ochranu lidského zdraví i životního prostředí. V České republice nyní probíhá příprava legislativních změn, které mají její požadavky převést do národního právního řádu.

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