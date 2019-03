Budoucnost je bezodpadová, plánují některé české obchodní řetězce

Říká se tomu cirkulární ekonomika. K plánu na vytvoření „uzavřené smyčky“, tedy k tomu, aby všechny obaly používané firmou byly vyrobeny ze starých, zrecyklovaných obalů, se již přihlásilo několik velkých firem. Americký obchodní řetězec Walmart by předpoklady pro cirkulární ekonomiku rád stoprocentně naplnil do roku 2025, Coca-Cola by téhož ráda dosáhla v roce 2030.

Zmíněný trend v poslední době začal zajímat i řetězce působící v Česku. „Chceme zajistit, aby všechny obaly výrobků naší značky byly stoprocentně recyklovatelné a zároveň, abychom v našem provozu vytvářeli méně odpadu z obalů. Tesco chce být v čele trendu udržitelného balení výrobků a pomoci vybudovat tzv. „uzavřenou smyčku“,“ uvedl mluvčí britského řetězce Václav Koukolíček.

„Již v loňském roce jsme zveřejnili náš závazek, že do roku 2025 snížíme množství plastů u výrobků našich privátních značek o 20 procent,“ zmínila Zuzana Holá, mluvčí Lidlu. „Nejpozději do této doby také chceme u výrobků našich privátních značek používat pouze recyklovatelné plasty,“ dodává.

Tesco by zase v roce 2020 ze svých obchodů rádo odstranilo všechny těžko recyklovatelné obaly. „Chceme tímto krokem inspirovat a motivovat i další společnosti, aby se k nám přidaly,“ doplnil Koukolíček.

Další maloprodejce, Penny Market, pak na začátku ledna úplně přestal nabízet zákazníkům plastové tašky. Místo toho si mohou zákazníci nákup odnést v sáčcích z papíru, bavlny nebo polyesteru. Výběr materiálů proběhl pomocí metody LCA, která posuzuje životní cyklus produktu z hlediska vlivu na životní prostředí.

„Na základě této metody jsme společně s Vysokou školou chemicko-technologickou zvolili materiály tašek pro opakované použití, které mají nejmenší dopad na životní prostředí,“ uvedl Tomáš Kubík, tiskový mluvčí Penny.

Omezení odpadu je priorita

Všechny tři výše zmíněné řetězce označují přechod k cirkulární ekonomice za jednu ze svých priorit. Do kvituje i Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Podle ní bychom se totiž mohli brzy začít „topit“ v odpadcích. „Pokud budeme předstírat, že odpady jsou vyřešeny, tak se to stane,“ řekla v lednu v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jonášová však upozornila na to, že jednoduché řešení „odpadové krize“ neexistuje. „Kdyby na otázku, co je ekologičtější, byla jednoduchá odpověď, tak už se to dávno stalo,“ tvrdila.

Za několik let totiž podle ní můžeme zjistit, že to, co nám teď přijde ekologičtější, škodí planetě ještě víc.

Částečně i proto české obchodní řetězce zvažují i tzv. bezobalovou variantu. Tedy to, že by prodávaly produkty nezabalené.

Tou se však zatím zabývají jen v malé míře. Lidl pak upozorňuje na to, že by se v za stávajících podmínek příliš nevyplatila. „Bezobalový prodej by při vysokém počtu našich prodejen po celé ČR i při vysokém počtu zákazníků byl těžko realizovatelný,“ komentuje Holá.