Kostel v Tetíně u Berouna, kde by mohla být pochována sv. Ludmila | foto: František Vlček , MAFRA

Spolupráce však nabízí především metodickou podporu, spolek se žádného finančního zvýhodnění například v programu na údržbu kapliček (kulturních a venkovských prvků) nedočká.

„Zavazujeme se k podpoře lokálního hospodaření a rodinných farem, k podpoře agroturistiky a udržitelného rozvoje venkova, k ochraně krajiny podél poutních tras a financování aktivit spojených s obnovou kulturních a venkovských prvků,“ uvedlo ministerstvo zemědělství k podpisu.

To jsou všechno věci, které už nyní stát dělá, třeba právě na financování aktivit na obnovu kulturních prvků na venkově je letos vyčleněno 50 milionů korun. Tento program ale už existuje od roku 2016.

Ministerstvo životního prostředí pak nabízí konzultace, podporu krajinných úprav a zajišťování osvěty, což jsou také aktivity, které už nyní dělá. „Memorandum nicméně ministerstva nijak nezavazuje v případě budoucího hodnocení projektu jakožto žadatele o finanční podporu,“ dodala ministerstva.

Na dotaz iDNES.cz, zda by třeba ministerstvo zemědělství nemělo, pokud chce k budování stezek skrze ČR přispět, třeba budování útulen podél cest na pozemcích státního podniku Lesy ČR, odpověděl Výborný, že by to bylo možné realizovat. Zatím ale státní podnik, který místa, která turisty ochrání před nepřízní počasí, staví, s ničím podobným nepočítá.

„Aktuálně spravujeme 32 nových útulen a další místa podél dálkových turistických tras máme vytipovaná, ale zatím na nich stavět nebudeme. Letos prvním rokem testujeme provoz stávajících útulen,“ sdělila iDNES.cz mluvčí podniku Eva Jouklová.

Na podpisu memoranda je pak také podpis předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka, podle něhož se budou moci do projektu zapojit i místní zemědělci, kteří nabídnou třeba ubytování nebo možnost nákupu svých lokálních produktů.

Pomoc státu se pilotně odzkouší ve Středočeském kraji na před několika lety otevřené 132kilometrové Stezce sv. Ludmily, která vede od Mělníka přes Levý Hradec do Prahy a dále pak přes Karlštejn na Tetín. Pokud se osvědčí, rozšíří se i na další stezky.