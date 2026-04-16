Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o pět procent, nad odhady

V předchozím čtvrtletí se čínské HDP zvýšilo meziročně o 4,5 procenta, což bylo nejméně za tři roky. V mezičtvrtletním srovnání se HDP zvýšilo o 1,3 procenta, což odpovídá předpovědím analytiků.
Od vypuknutí války na Blízkém východě se rizika pro čínské hospodářství výrazně zvýšila. Konflikt mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé ukázal, jak je Čína citlivá na ropný šok, který má za následek zpomalení obchodu, růst výrobních nákladů a zhoršení výhledu na celý rok. Čína je největším dovozcem energií, zároveň je její ekonomika orientovaná na vývoz.
Válka na Blízkém východě začala 28. února útokem USA a Izraele na Írán. Ten v odvetě mimo jiné začal blokovat plavbu v Hormuzském průlivu, který je důležitou námořní cestou pro přepravu ropy a zkapalněného vodního plynu. K blokádě tento týden přistoupily i Spojené státy, které se zaměřující na plavidla s vazbou na Írán.