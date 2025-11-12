„V souvislosti s extrémním náporem na naše webové stránky při zahájení předprodeje finále druhé řady seriálu Zrádci došlo ke zhroucení webové prezentace i online prodeje vstupenek,“ informuje CineStar na svých stránkách.
„Zatím ještě přesně neznáme všechny konkrétní příčiny, protože náš dodavatel těchto služeb nyní soustředí veškeré kapacity na odstraňování problémů, které se v tak komplexním systému při rozsáhlém výpadku mohou objevit,“ dodává v prohlášení.
Na zjišťování příčin firma intenzivně pracuje, nechce však stránky znovu zapínat, dokud si nebudou technici stoprocentně jistí, že je celý systém dostatečně stabilní a bezpečný.
„Všechny podněty, stížnosti a připomínky zákazníků aktuálně shromažďujeme na naší zákaznické lince hotline@cinestar.cz. Všechny postižené zákazníky chceme ujistit, že situaci vyřešíme a za vzniklé problémy poskytneme kompenzaci,“ uzavírá CineStar s tím, že prosí o trpělivost.
Druhá řada Zrádců měla premiéru na TV Prima 14. září 2025 a o týden dříve na Prima+. Finále se bude vysílat 30. listopadu 2025. Mezi posledními sedmi účastníky show je třeba moderátorka Daniela Písařovicová.