Šen-čen, čínské město s téměř 18 miliony obyvatel hraničící s Hongkongem, proslulo jako průkopník čínských ekonomických reforem zahájených před 40 lety. Někdejší rybářská vesnice se přeměnila v čínské Silicon Valley, kde dnes sídlí firmy investující do špičkových technologií. V posledních letech ale kdysi špinavý a průmyslem znečištěný Šen-čen prošel další transformací, stal se jedním z prvních „nízkouhlíkových měst“ v Číně.
Nové energetické zdroje založené na uhlí se staví tak, aby rychle nabíhaly a odstavovaly se, a nikoli aby běžely neustále.