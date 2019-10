Číňanů v Česku možná ubude, ne však rapidně. Ročně tu nechají miliardy

Peking ve čtvrtek vypověděl Praze sesterské partnerství. Z Číny přitom do Česka ročně jezdí statisíce turistů. To by se teď však mohlo změnit, obzvlášť pokud se do situace vloží čínská média. Pokud by Číňané do Česka přestali jezdit, přijdou čeští podnikatelé o stovky milionů korun.