V Česku je zatím čínského zboží dost. Dovozci doufají v obnovení dodávek

Čína kvůli nákaze wuchanským koronavirem o týden prodloužila prázdniny. Kromě školáků to má dopad i na mnoho firem – velká část továren totiž začne vyrábět až za týden. Nulová produkce čínských fabrik je pro řadu českých firem sice nepříjemná, prozatím je však její vliv na český trh malý.

„Může hrozit zpoždění dodávek, ale dopad poznáme nejdříve za týden, po skončení prázdnin,“ řekl iDNES.cz Tomáš Vala, ředitel prodejce koupelnového vybavení SIKO. Mnohem horší situace by však nastala, kdyby se brány fabrik neotevřely ani v dalších týdnech.

„Pokud budou fabriky další dva až tři týdny zavřené, budou globální dopady fatální. Čína vyrábí naprostou většinu výrobků, které se v civilizovaném světě používají,“ doplnil Vala. Firma má v nabídce zhruba čtvrtinu výrobků z Číny.

Bezprostřední dopad situace na retailové firmy navíc brzdí fakt, že se mnoho z nich kvůli svátkům v Číně pravidelně předzásobuje a zatím mají z čeho brát.

„Situaci sledujeme, zatím nás to však nijak neohrožuje, zboží máme dostatek. Navíc je po Vánocích prodejně horší období,“ popsala šéfka marketingu výrobce elektrospotřebičů ETA Lenka Kleinová.

„Zatím žádné problémy s dodávkami nemáme. V blízké budoucnosti může něco přijít, ale to nevíme. Nemáme výrobu ve středu Číny, kde jsou problémy největší,“ sdělil iDNES.cz jednatel Tescomy Petr Chmela.

Firmy zastavují služební cesty

Velmi bedlivě situaci sledují i firmy z autoprůmyslu a strojírenství. Škoda Auto už minulý týden až do odvolání zastavila krátkodobé služební cesty do Číny. „Evakuaci zaměstnanců, kteří v Číně pracují dlouhodobě, v současné době neplánujeme,“ řekl mluvčí automobilky Tomáš Kotera.

Služební cesty do Číny zarazil i koncern Assa Abloy, do něhož spadá tuzemský výrobce zámkových mechanismů značky FAB z Rychnova nad Kněžnou. „V tuhle chvíli je pro nás v rámci nařízení skupiny jen takový dopad, že do Číny nesmíme cestovat,“ říká jednatel fabriky Jan Galda. Dodal, že do Číny se cestovalo poměrně často, ale obchodovat lze i na dálku.

Svou továrnu má v Číně také přední světový výrobce obráběcích strojů TOS VARNSDORF. „Situace v Číně je velice složitá a samozřejmě ovlivňuje naše podnikání na tomto teritoriu. Náš výrobní podnik v Kunmingu je stejně jako ostatní firmy na celý týden uzavřen a naši pracovníci zůstávají ve svých bytech. Výroba se zcela zastavila, v částečném režimu pracují díky připojení ze svých domovů pouze administrativní pracovníci, popsal ředitel firmy Jan Rýdl mladší.

„V současné chvíli na území Čínské lidové republiky nemáme žádného českého pracovníka ani v našich společnostech, ani na montážích či servisních zásazích u zákazníků. S vysíláním pracovníků do Číny počítáme až po stabilizaci situace,“ dodal.