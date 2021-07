Přechod na zahřívaný tabák je jako přestat kouřit, tvrdí britská studie

Nová studie nadnárodní společnosti British American Tobacco (BAT) zveřejněná v časopise The Journal of Internal and Emergency Medicine ukázala překvapivý výsledek. Podle ní totiž lidé, kteří přejdou z klasických cigaret na zahřívaný tabák mají po určitém čase stejný zdravotní stav jako lidé, kteří přestali úplně kouřit. To ovšem někteří odborníci zpochybňují.