Mrtvý hmyz, plast či toxické látky. Podíl padělaných cigaret na trhu roste

Autor: ,
  13:57
Na českém trhu přibývá padělaných cigaret. Podle průzkumu založeném na sbírání prázdných cigaretových krabiček z ulic a veřejných košů v ČR plyne, že v loňském čtvrtém čtvrtletí padělky tvořily zhruba 6,5 procenta cigaret na českém trhu, což představuje 800 milionů kusů. Na tiskové konferenci v Praze to řekla ředitelka Sekce pro boj s nelegálním trhem pod Českým sdružením pro značkové výrobky Kristýna Richter.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Za poslední dva roky se výskyt padělků navíc téměř zdvojnásobil. Na konci roku 2023 tvořily 2,8 procenta. Richter uvedla, že podle zjištění průzkumu se padělky cigaret nejvíce vyskytovaly okolo polských hranic, což může souviset s velkým cenovým rozdílem mezi cigaretami v ČR a Polsku. Padělky jsou podle ředitelky často těžko rozpoznatelné od originálů, protože falšují nejen loga značek, ale napodobují i zdravotní a bezpečnostní upozornění a obrázky na krabičkách.

Celníci minulý týden informovali, že od začátku letošního roku zadrželi pašované cigarety a další tabákové výrobky, u nichž byl únik na spotřební dani téměř 7,5 milionu korun. Richter ale upozornila, že ekonomické následky jsou jen jedna část problému, padělky podle ní představují i zdravotní riziko.

„Pro to, aby pachatelé docílili co nejnižší ceny padělků, nedodržují standardní postupy, které dodržují legální subjekty. Z procesu výroby tak vypadávají lidé, zaměstnanci a postupy, které zajišťují to, aby finální výrobek splňoval veškeré potřebné parametry,“ řekla Richter.

Hmyz a chemie

Během analýz nelegálních cigaret se podle dostupných dat ve vzorcích objevila například těla hmyzu, plast či syntetická vlákna a toxické látky.

České sdružení pro značkové výrobky v reakci na rostoucí počet padělků zahájilo projekt Nefejkuj, jehož cílem je odhalovat rizika padělků a přiblížit problém široké veřejnosti. „Padělky dnes mnoho lidí stále vnímá jako něco téměř neškodného, často si je spojujeme jen s levným oblečením nebo kabelkami. Právě tato dlouhodobá tolerance ale umožnila nelegálnímu trhu vyrůst do dnešních rozměrů,“ dodala Richter.

Iniciativa Nefejkuj například navrhuje posílení kontrolní činnosti Celní správy, zefektivnění právních nástrojů proti nepoctivým obchodníkům a důslednější osvětu.

Průzkum týkající se cigaret se v Česku koná dvakrát ročně v 30 největších městech. Poslední se uskutečnil loni v září a říjnu. Dobrovolníci při průzkumu sbírají prázdné krabičky cigaret z košů, popelnic a ulic a následně je posílají na forenzní analýzu, ze které pravost krabiček definuje sám výrobce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.