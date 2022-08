Průzkum: Za kuřivo platí lidé týdně 470 korun, o 70 víc než před rokem

Nejvíce platí podle průzkumu kuřáci klasických cigaret (500 korun týdně - nárůst o 50 Kč) a podobně také uživatelé zahřívaného tabáku. Nižší jsou pak náklady lidí, kteří užívají elektronické cigarety (270 Kč).

Součástí průzkumu nebylo zjišťování, kolik cigaret nebo náplní kuřáci za den použijí. Podle autorů průzkumu se ale dá očekávat, že se ve zvyšování cen odráží inflace, nikoliv vysoký nárůst vykouřených cigaret.

Firma Imperial Brands prodává jak cigarety, tak i zahřívaný tabák. Například jedno balení konkurenčních zahřívaných náplní Heets má nyní doporučenou cenu 112 Kč, klasická krabička cigaret pak mezi 125 a 140 korunami.

Klasické cigarety stále dominují

V rámci používaných typů je stále nejvíc kuřáků klasických cigaret (76,8 procenta), kterých meziročně v podílu na všech uživatelích tabákových výrobků přibylo o 1,6 procenta. Největší nárůst (o osm procentních bodů) byl u zahřívaného tabáku, který už spotřebovává 34,2 procenta uživatelů. Naopak ubylo kuřáků ručně balených cigaret (nyní 25,4 procenta), elektronické cigarety pak používá necelá pětina „kuřáků“. Stále více lidí používá více variant, než aby byli věrní jedné.

Návyky částečně změnila koronavirová pandemie, lidé se přeorientovávají na jiné produkty než klasické cigarety. Proti loňsku upřednostňuje zařízení na zahřívání tabáku nebo elektronické cigarety o desetinu více pravidelných kuřáků. Šéf firmy pro ČR Bojan Stoevski upozornil, že nejde o celkové prodané množství cigaret, ale o průzkum mezi kuřáky. Celkové prodeje podle něj kvůli malému přeshraničnímu nákupu klesly.

Zákaz příchutí zahřívaného tabáku

Evropská komise se kvůli rozšiřování obliby zahřívaného tabáku rozhodla k regulaci odvětví. Schválila, že by se neměly prodávat, stejně jako u klasických cigaret, výrobky s příchutěmi. Zákaz ještě neprošel Evropským parlamentem, řekla Markéta Lavrenčíková z Imperial Brands.

Pokud jej parlament schválí, měl by projít zákonodárnými sbory jednotlivých členských států do osmi měsíců od zapsání do evropského věstníku, aby pak mohl do 11 měsíců platit. Jak to ale případně bude v ČR, neví, protože český Parlament často nestíhá v termínech přijímat do legislativy evropské právo.