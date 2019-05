Cibule z konce světa. České řetězce ji vozí 18 000 km z Nového Zélandu

Důvodem nedostatku cibule jsou loňská sucha. Tato zelenina z českých polí už úplně došla, a obchodníci dychtí po zahraničních zásobách. Jenomže ani Evropa na tom není o mnoho lépe a sklady jsou čím dál prázdnější.

Po cibuli z Nového Zélandu proto sáhl diskontní řetězec Lidl, ale i mnohem menší Billa, která svůj marketing staví na dodávkách z lokálních farem. Lidl kilo prodává za 40 korun, Billa za 44,90 Kč.

„Celá Evropa je bez cibule. Holandské zásoby se blíží nule, Polsko nemá nic a Německo už jen zbytky. Dováží se proto z daleka, nejvíce z Egypta,“ vysvětlil důvody dovozů ze třetích zemí předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka, který pěstuje zeleninu v Polabí.



„Abychom uspokojili poptávku zákazníků, jsme proto nuceni cibuli odebírat i z dalších zemí mimo Evropu. Podobná situace je i u řady dalších druhů zeleniny,“ doplňuje mluvčí Lidlu Zuzana Holá.



V dobách Československa 20. století by patrně byly přepravky s cibulí v samoobsluhách prázdné. Moderní zákazník je nekompromisní, a tak má cibuli stále v regálech. Vliv na to má i velká konkurence. Nicméně drahá logistika se významně promítá do ceny. Nový Zéland je vzdušnou čarou vzdálený 18 000 kilometrů.

V dubnu stál kilogram suché cibule v obchodech 26,79 koruny, více než dvojnásobek loňské ceny, vyplývá z dat o inflaci, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem. Za cenu, která byla před měsícem, už se však prakticky tato zelenina pořídit nedá.

Kilogram cibule z Holandska v Tesku vyjde na 36,90. Dražší je červená cibule, kterou britský řetězec momentálně dováží z Indie.

Podle Hanky jsou již několik týdnů všechny zásoby české suché cibule vyprodané, ale do obchodů už míří cibule s natí z nové sklizně. Redakce iDNES.cz navštívila ve středu obchodní řetězce Lidl, Kaufland, Penny Market, Billa, Albert a Tesco. V žádném z nich česká suchá cibule nebyla v nabídce. Mezi dovozními zeměmi je i Řecko a také často Holandsko.

Hlavním důvodem nedostatku je loňské sucho, které v hlavních producentských zemích jako je Holandsko, Velká Británie a Polsko propadla sklizeň až o 40 procent. Další ztráty vznikly kvůli tomu, že část úrody byla nekvalitní.

Velmi drahé jsou rovněž z klimatických důvodů brambory. Ty meziročně zdražily ze 14 na 24 korun za kilogram.