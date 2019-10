Češi čím dál více investují do chytrých domácností, mají ale i pochyby

Aby zjistil, jak moc jdou Češi s dobou, provedl internetový obchod CZC.cz v září průzkum. V dotazníku se ptal více než 1400 zákazníků, zda se i oni snaží zařídit si „smart home“. Výsledek? 71 procent oslovených má v následujícím roce v plánu si domácnost „chytře“ dovybavit.



Podle obchodního ředitele CZC.cz Tomáše Pilského potvrzuje vyšší zájem o smart produkty i stabilní, více než čtyřiceti procentní meziroční růst. „Z produktů jdou nejlépe na odbyt chytré reproduktory, zabezpečení chytré domácnosti, termostatické hlavice nebo chytré osvětlení,“ uvedl v tiskové zprávě.

Za výrobky do chytré domácnosti v posledním roce utrácela necelá čtvrtina respondentů. Nadpoloviční většina z nich utratila v součtu za chytrou elektroniku v uplynulém roce více než 10 000 korun.

Muži nakupovali spíše vybavení chytré domácnosti. Mezi ně patří meteostanice, které upozorní na nejlepší okamžik pro větrání nebo termostatické hlavice, které regulují topení. Ženy investovaly zejména do chytré bílé elektroniky. To jsou třeba pračky, které lze spárovat s telefonem a ovládat přes mobilní aplikaci.

Zvýšenou poptávku po chytrých spotřebičích zaznamenali také v prodejní síti Datart. U chytrých praček je podle mluvčí Datartu Evy Kočičkové oblíbené hlavně automatické nastavení vhodného programu. „Mnohdy na tabletu nebo telefonu stačí vybrat druh oblečení, stupeň znečištění a spotřebič už zvolí program sám.“



76 procent dotázaných žen si od chytré domácnosti slibuje hlavně větší komfort, 85 procent můžu vidí jako největší výhodu možnost kontrolovat domácnost na dálku. Více než polovina respondentů oceňuje taky bezdrátové řešení, méně kabelů a úsporu peněz díky automatizaci.

Může nás to stát spoustu peněz i ztrátu soukromí

Podle průzkumu se lidé, kteří už smart elektroniku používali, nejvíc bojí, že nebudou moci vzájemně propojit produkty odlišných výrobců. Dále mají strach, jak bude chytrá domácnost reagovat v případě výpadků elektřiny. Problematický je taky možný výpadek wifi sítě. V takovém případě musí spotřebitelé počítat s omezenou funkčností domácnosti.

Obavy zákazníků při koupi chytrých produktů se týkají také možné ztráty soukromí. Podle tiskové zprávy CZC.cz je to sice zbytečné, v minulosti se už lidé ale s takovými případy mohli setkat. Například v roce 2015 se přišlo na to, že chytré televize Samsung mohou pomocí svého systému na rozpoznávání řeči nahrávat části hovorů, které před televizní obrazovkou probíhají. Sama firma na to sice upozorňuje v podmínkách, ty si ale čte málokdo.

Strach ze ztráty soukromí mají podle průzkumu spíše lidé, kteří si chytrou domácnost pořizovat nechtějí, lidé nad 40 let a mnohem častěji muži.

Češi se obávají i toho, že je chytrá domácnost bude stát moc peněz. PR specialistka internetového obchodu Alza.cz Kateřina Daňková však uvádí, že poslední dobou „se smart technologie stále častěji integruje do běžných produktů a cenové rozdíly už nejsou tak významné.“ To se týká běžných spotřebičů jako jsou pračky, robotické vysavače nebo televize.

Daňková dodává, že cenový rozdíl je stále znatelný u termostatů nebo žárovek. „Například obyčejná bílá led žárovka stojí 59 korun a barevná chytrá žárovka kolem 500 korun, ale funkcionalitou se nedají srovnat.“

Češi rádi experimentují

Na trhu s elektronikou existují i zatím méně známé produkty. Třeba trouba, kterou lze spárovat s mobilní aplikací a díky HD kameře zabudované uvnitř sledovat „přímý přenos pečení“.

Podle Pilského Češi čím dál častěji experimentují. „Z průzkumu našich prodejů je zřejmé, že trh chytré elektroniky přestává být doménou chytrých televizí a telefonů," říká a dodává: „Kromě kategorie chytré domácnosti objevují Češi i další sortiment, ať už jde o chytrý sport nebo zdraví. Tyto kategorie rostou meziročně bezmála o 60 procent.“

Velký zájem o některé chytré produkty zaznamenal i internetový obchod Alza.cz. „Chytré reproduktory zažívají v poslední době velký boom – při meziročním srovnání třetího kvartálu roku 2018 a 2019 vzrostly prodeje o 170 procent,“ uvedla PR specialistka Alzy Kateřina Daňková.