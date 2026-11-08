AI a moderní technologie významně a stále rychleji mění svět okolo nás. Platí to také o vybavení a chodu domácností? Můžeme je „dirigovat“ třeba přes chytrý telefon?
Chytrý telefon – to už je trošku pravěk, který chytrý dům umí dávno. Ovládání domácnosti přes chytrý telefon už většina uživatelů bere jako naprostou samozřejmost. Nastupující umělá inteligence posouvá možnosti chytrých domů zase o pár úrovní výš. Projevuje se to v několika klíčových oblastech. První z nich je návaznost na predikci počasí: Systém dokáže upravovat topné a chladicí křivky ještě předtím, než změna teploty nastane, čímž výrazně šetří energii.
Předpokládám, že normou už je i ovládání hlasem?
Ano, druhou oblastí je hlasové ovládání, které už nevyžaduje přesně naučené fráze v angličtině, ale rozumí přirozené řeči v libovolném jazyce. Třetím krokem je pak učení se návykům uživatele, kdy AI sleduje běžný denní režim obyvatel domu – od vytápění jednotlivých místností po zatahování žaluzií při západu slunce – a postupně tyto úkony přebírá do své režie. Mnozí lidé tohle nechtějí slyšet, ale právě v rozpoznávání zvyků uživatelů vede cesta k úsporám a komfortu.
V případě potřeby dokáže systém spotřebič automaticky odpojit, čímž předchází haváriím i plýtvání.