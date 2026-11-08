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Chytrá domácnost odpozoruje vaše zvyky. Pak vše řídí pro váš komfort, líčí expert

Jan Bohata
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Jiří Konečný | foto: archiv Jiřího Konečného

Moderní technologie včetně umělé inteligence ovládají svět. Smart jsou již i domácnosti. „Technologie v chytrém domě se nestarají jen o komfort, ale zásadním způsobem zvyšují i bezpečnost,“ upozornil Jiří Konečný, byznysmen z Holešova, který se z „garážového“ podnikání vyšvihl na špičku tohoto oboru.

AI a moderní technologie významně a stále rychleji mění svět okolo nás. Platí to také o vybavení a chodu domácností? Můžeme je „dirigovat“ třeba přes chytrý telefon?
Chytrý telefon – to už je trošku pravěk, který chytrý dům umí dávno. Ovládání domácnosti přes chytrý telefon už většina uživatelů bere jako naprostou samozřejmost. Nastupující umělá inteligence posouvá možnosti chytrých domů zase o pár úrovní výš. Projevuje se to v několika klíčových oblastech. První z nich je návaznost na predikci počasí: Systém dokáže upravovat topné a chladicí křivky ještě předtím, než změna teploty nastane, čímž výrazně šetří energii.

Předpokládám, že normou už je i ovládání hlasem?
Ano, druhou oblastí je hlasové ovládání, které už nevyžaduje přesně naučené fráze v angličtině, ale rozumí přirozené řeči v libovolném jazyce. Třetím krokem je pak učení se návykům uživatele, kdy AI sleduje běžný denní režim obyvatel domu – od vytápění jednotlivých místností po zatahování žaluzií při západu slunce – a postupně tyto úkony přebírá do své režie. Mnozí lidé tohle nechtějí slyšet, ale právě v rozpoznávání zvyků uživatelů vede cesta k úsporám a komfortu.

V případě potřeby dokáže systém spotřebič automaticky odpojit, čímž předchází haváriím i plýtvání.

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