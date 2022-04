Chřestem začala sklizeň zeleniny, bílé zlato u Prahy sbírají Ukrajinky

Kvůli válce letos nepřijeli na práce muži z Ukrajiny, místo sebe poslali své děti, manželky a babičky. Další mužští pracovníci z Rumunska a Bulharska tak nyní nemají kde bydlet, protože ubytovny v okolí jsou zabrané. Firma Český chřest měla problémy se zaměstnanci i v posledních letech kvůli koronavirové pandemii.

„Začali jsme tak sázet na lidi z Bulharska a Rumunska. Letos nám ale zavolali pracovníci z Ukrajiny, kteří tu pracovali deset let a řekli, že nepřijedou, jdou do války a pošlou nám sem manželku s dětmi,“ uvedl Šafář.

Podle něj tak znovu muži chybí, protože na určité polní práce je síla paží důležitá. „Nějak to prostě musíme vyřešit. Priorita je tady ty lidi mít ubytované. Ale když nám ti chlapi dali tu důvěru… Hraje si tady holčička – lítá tady, ale pak se bavíte s její tetou a ona říká – oni už nemají dům,“ doplnil. Pracovník v průměru sklidí za den 200 kilogramů zeleniny, která byla za minulého režimu považovaná za buržoazní přežitek.

Letos začala sklizeň o 14 dní dříve než loni, kdy se podle něj touto dobou chodilo ještě venku v teplém oblečení. Ale je to o dva týdny později, než například v roce 2020. Bílý chřest se nyní bude sklízet dva měsíce, za 10 až 14 dní se k němu přidá dvouměsíční sklizeň zeleného chřestu.

Chřest odstartuje zelinářskou sezonu

Odstartuje tak polní zelinářská sezona, přiblížil předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka, následují ředkvičky, jarní cibulka a potom další zeleninové druhy jako saláty, řezaná nať pažitky, petrželky a dalších bylinek. „Doufáme, že i letos čeští spotřebitelé podpoří naše zelináře koupí české zeleniny z českých polí a skleníků. Mohou k tomu využít i průběžně upravovanou mapu pěstitelů zeleniny na webu Zelinářská unie Čech a Moravy. Letošní rok bude pro mnohé zelináře rozhodujícím, jestli u pěstování zeleniny zůstanou,“ řekl iDNES.cz Hanka.

Pěstování chřestu má v českých zemích dlouhou tradici. „Tato plodina získala mezinárodní uznání už v dobách Rakouska-Uherska a za první republiky se věhlas českého chřestu rovnal dokonce plzeňskému pivu. Současně patří v sektoru zeleniny k těm nejnáročnějším, protože její pěstování vyžaduje velký podíl ruční práce. V současné době se v Česku chřest pěstuje na ploše kolem 200 hektarů a sklizeň dosahuje každoročně zhruba 300 tun,“ doplnil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Zemědělci se obávají jarních mrazíků, které by mohly paličky chřestu objevující se nad zemí, spálit. Úroda je schovaná pod dvěma fóliemi. Jedna je z jedné strany černá a z druhé bílá, podle počasí se otáčí, aby pod ní bylo buď tepleji, nebo aby záření odrážela. Druhá průhledná fólie pak pomáhá skleníkovému typu fungování. „ Vzhledem k vývoji počasí lze letos očekávat pomalejší náběh sklizně, očekáváme však průměrnou úrodu. Zároveň kolem 500 tun čerstvého chřestu je nutné každý rok dovážet ze zahraničí k uspokojení poptávky obyvatel. Levné dovozy z Řecka či Španělska pak tlačí na snížení výkupních cen chřestu od tuzemských pěstitelů,“ uvedl Doležal.

Náklady rostou u všech zemědělců

Pěstitelé kvůli stoupajícím nákladům nyní nevědí, jak bude vypadat další rok. Šafář řekl, že kvůli vysokým cenám pohonných hmot, které zdražily dopravu, neexportuje do německých restaurací, protože by se to nevyplatilo. Například cena hnojiv pak podle něj meziročně zdražila o 300 procent.

Na zahájení sklizně dorazil také ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který se nechal od Šafáře poučit vydloubávání chřestu ze země. Stejně jako ve středu upozornil na to, že se jeho úřad chce zabývat vysokými maržemi obchodních řetězců u potravin. V příštím týdnu by měl mít na toto téma schůzku s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Mlsnou.