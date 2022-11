Chovatelé prasat prodávají pod náklady. Prodělávají až tisícovku na každý kus

Většina velkých jatek, jež patří do holdingových podniků, nemusí díky vlastním chovům snižovat počty porážkových dní.

To se ale netýká například jatek v Jičíně, kde kvůli nedostatku prasat porážejí jenom čtyři dny v týdnu. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o 27,3 procenta. „Výroba vepřového masa klesla po čtyřech letech opět na úroveň dosavadního minima. Ani výrazné zvýšení cen zemědělských výrobců za jatečná prasata zatím nezvrátilo klesající trend. Současně rostl dovoz vepřového masa ze zahraničí, především z Německa,“ uvedla za ČSÚ Renata Vodičková.

Vyšší kvalita znamená vyšší náklady

Předseda představenstva Agro Chomutice Vladimír Tichý soudí, že zatímco loni dodával na blízká jičínská jatka ještě kolem jedenácti tisíc prasat, letos to bude kolem osmi tisíc. Přitom má nyní odbyt prakticky zaručený díky tomu, že odchovává tradičně selata na slámě. O jeho zboží tak projevil zájem jeden národní supermarket, který je poté prodává jako prémiové maso.Tomu ale odpovídají i větší náklady na odchov těchto zvířat.

Přírůstek v tomto chovu se špičkovým welfare a velkými výběhy činí kilogram váhy zvířete na 3,5 kilogramu krmiva. V moderních chovech stačí podle Tichého 2,5 kilogramu krmiva. „Každá sranda něco stojí a my na to jatečné prase spotřebujeme o 100 až 130 kilogramů krmné směsi více. A metrák jí stojí kolem 700 korun, takže to máte kolem tisíce korun na prase,“ vypočítává chovatel.

Přestože výkupní ceny prasat vzrostly, stále podle něj na každém praseti chovatel prodělá zhruba tisíc korun. Tou zemědělské podniky dotují chov vepřů z rostlinné výroby, jako je pěstování obilovin nebo řepky.Podle Richarda Hrdiny, ředitele Jatek Český Brod, je výhodou být součástí velkých zemědělsko-potravinářských holdingů. Jeho společnost je součástí koncernu Rabbit Trhový Štěpánov, který mu prasata dodává. Přesto vnímá velké výkyvy na trhu. „Prasat na trhu obecně ubývá a ten problém se bude prohlubovat,“ myslí si ředitel. Rabbit nyní naopak menší farmy skupuje, aby posílil svou pozici na trhu. „Dochází tam k mnohamilionovým rekonstrukcím, takže zásadní nedostatek nám nehrozí,“ dodal.

vepřové graf

Problém nemá ani koncern Agrofert (ten je zároveň majitelem vydavatelství MAFRA, do něj patří MF DNES, pozn. red.). „Naší dlouhodobou strategií je být co nejvíce soběstační. To znamená, že vepřové maso nakupujeme mimo koncern pouze pro 20 procent výrobní kapacity, zbytek máme od našich chovatelů. Navzdory složité situaci na trhu s vepřovým masem plánujeme naši výrobu zachovat na stávající úrovni,“ řekla MF DNES mluvčí koncernu Lucie Bukovanská.Hrdina se ale obává snižující se soběstačnosti celého Česka.

Stále více vepřového se dováží

Do republiky se zhruba polovina vepřového dováží a schodek agrárního zahraničního obchodu v něm se stále prohlubuje. U vepřového masa nyní bylo jedno z největších meziročních zhoršení, kdy se schodek zvedl o pětinu, a dosáhl tak podle údajů ministerstva zemědělství za první tři kvartály 11,6 miliardy korun.

Pokud nedojde k zakonzervování chovů, nejspíš skončí. A nové na zelené louce se podle Hrdiny nepostaví. Podobně je tomu i u porážkových míst, do stavby nového masokombinátu za současné situace by podle Hrdiny šel pouze sebevrah. Navíc se v příštím roce mají snížit zhruba na polovinu národní dotace, které v uplynulých letech činily pět miliard korun ročně. Zvyšující se dovozy do Česka znamenají podle Hrdiny jediné – dováží se subvencované maso za podnákladové ceny. Po uzavření chovů v jiných evropských státech přestanou silně proexportní republiky, jako je Španělsko, chovy dotovat a ceny poletí nahoru. „Prakticky nikomu ale nevadí, že si to dovezeme, stejně jako už brambory, cukr nebo květiny, které jsme si dříve dokázali udělat za úplně jiné peníze,“ uzavřel ředitel jatek.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala je chov prasat jedním z nejohroženějších oborů české živočišné výroby. „Zdražují pohonné hmoty a zvyšují se mzdové náklady. Lze očekávat, že prodražování chovu prasat bude pokračovat i v příštím roce. Třetina chovatelů loni uváděla, že zvažuje zrušení chovu, a téměř polovina mluvila o omezení stavů prasat. Tyto černé scénáře se začínají postupně naplňovat,“ upozornil.