Když přijíždíte do podniku PROAGRO na kraji Radešínské Svratky na Vysočině, první věc, která vás napadne, je tady spousta práce. Budovy jsou rozestavěné – připravují se nové stáje, které by měly stát příští rok v květnu, a celý areál se zgruntu proměňuje, dovnitř a ven jezdí spousta aut. Jde o větší firmu s 800 dojnicemi a dalším skotem na maso, hospodařící na více než 2 000 hektarech.
Letos se v zemědělském podniku počítá téměř všechno. Kolik se sklidilo krmiva, kolik stojí každý litr mléka, co lze udělat vlastní technikou místo služby a co se dá odložit na později. Jedním z konkrétních příkladů je vápnění. Podnik byl zvyklý každý rok povápnit přibližně 200 až 250 hektarů orné půdy. Letos to neudělal. Ušetřil tím zhruba milion korun. „To slovo ušetřili není úplně přesné. To jsme spíš zanedbali,“ dodává ředitel firmy Luděk Homola.
Věřím, že naše firma a podobné podniky, kde jsou koncentrovaná stáda kolem 1 000 krav, to musí být schopné přežít.