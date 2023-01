Stát se nebojí šílených krav, kontroly nucených porážek se omezí

Změnu navrhuje ministerstvo zemědělství v novele nařízení vlády, kterou nyní poslalo do meziresortního připomínkového řízení.

„K úpravě dochází na základě dlouhodobě příznivých výsledků doposud prováděných vyšetření,“ řekl iDNES.cz za Státní veterinární správu Petr Majer. Nebezpečí, že se případně choroba nezaznamená, pokud se budou kontrolovat pouze starší kusy, podle něj nehrozí.

„Hlavní monitoring této choroby probíhá u uhynulých kusů v asanačních podnicích. Na jatkách se také vyšetřují všechny kusy, které vykazují možné příznaky BSE, nebo které byly poraženy mimo jatka a na jatka následně doručeno tělo poraženého zvířete,“ dodal.

Kontroly u kusů od dvou let zůstanou tak zachované pouze u skotu, který do Česka přicestoval z Bulharska, Rumunska nebo zemí mimo EU. Ten se ale do České republiky prakticky nevozí.

V loňském roce se zkontrolovalo na nucené porážce 1718 zvířat mezi dvěma a čtyřmi lety věku, ty by se nyní nekontrolovala. Celkem se pak na nucené porážce zkontrolovalo 4538 kusů skotu. Změna bude znamenat i úsporu pro stát, který proplácí náklady na testování. Pokud by změna platila už loni, ušetřil by přes půl milionu korun.

Pro řezníky by změna měla znamenat hlavně zrychlení možnosti zpracování poražených zvířat. „Jatečně upravená těla skotu nebudou muset na jatkách čekat na další zpracování až do obdržení výsledků vyšetření z laboratoře,“ uvádí o nuceně poráženém skotu mezi dvěma a čtyřmi lety důvodová zpráva novely. Zároveň ministerstvo navrhuje zvýšit proplácené náklady na vyšetření skotu na 1078 korun, dříve šlo o 750 Kč.

Nemoc BSE byla poprvé diagnostikována v roce 1986 v Británii, kde v 90. letech decimovala chovy hovězího dobytka. Po konzumaci nakažených potravin v Evropě zemřelo více než 100 lidí. U všech se objevila lidská forma BSE, takzvaná Creutzfeldt-Jakobova nemoc, která je nevyléčitelná a smrtelná.

Česko má od roku 2015 podle Světové organizace pro zdraví zvířat nejnižší možné riziko výskytu, je na „zanedbatelné“ úrovni. Státy, které mají riziko pro BSE „zanedbatelné“, musejí doložit, že poslední nakažená kráva se na jejich území narodila před více než 11 lety.