Registr spravuje komora veterinárních lékařů, která tak nyní očekává přetlak žádostí. Protože jde o soukromé veterináře, neurčuje stát poplatek za zápis, podle prezidentky komory Petry Šinové se očekává, že si veterináři řeknou o několik set korun. Podle odhadů je v Česku přes 2 miliony psů, vlastní je 40 procent domácností. Do nynějška majitelé psů povinnou registraci neměli, platili pouze za očipování nebo očkování.
Povinnost sice začne platit od července, stát ale neočekává, že by se všichni museli zaregistrovat do evidence najednou. Budou tak moci udělat v následujících letech při návštěvě veterináře kvůli přeočkování zvířete. Všichni psi by tak měli být v databázi zhruba do tří let.
Podle Šinové je delegování zápisu na soukromé subjekty běžné i v zahraničí. Kdyby neprováděli zápisy soukromí veterináři, museli by lidé s každou změnou běžet ještě na Státní veterinární správu (SVS) Veterináři nebudou ale zápisy do evidence provádět automaticky, je potřeba je o to výslovně požádat, na samotný zápis budou mít pak týden po žádosti.
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Šinová upozornila, že lidé mohou veterinářům pomoci tak, že si předvyplní formulář na webu. Doba zadání údajů do systémů podle ní může trvat zhruba 15 minut, jsou pak ordinace, které mají pod sebou tisíc zvířat. Do evidence budou moci nahlížet úředníci, veterináři, policie nebo obce.
Po registru volali nejen chovatelé
Pokud by chovatel chtěl psa prodávat, musí štěně nechat zapsat do registru ještě před prodejem, potom při očkování si ho musí na sebe nechat přepsat nový majitel. Pokud se pes prodá do zahraničí, vyřadí se z databáze. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda by měl chovatel s novým majitelem uzavřít smlouvu o prodeji a informovat ho, jak bylo pes očkovaný nebo odčervený. Smlouvou by se pak mohlo argumentovat v případě, že by si nový chovatel nenechal psa zapsat pod sebe.
Drobné změny, jako třeba změnu svého telefonního čísla, si bude moci chovatel změnit v evidenci sám. Například místo chovu ale už bude muset přepisovat veterinární lékař.
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„Po celostátním registru všech psů chovaných v ČR už dlouho volali chovatelé, obce i policie. Spuštěním evidence získáme ověřený zdroj informací, které budou užitečné v případě, když se pes zatoulá, když někdo najde psa nebo když pes někoho zraní,“ řekl ve středu na tiskové konferenci ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Do budoucna, až začne platit evropská legislativa ohledně registru koček, se pak počítá s propojením registru i s kočkami či třeba fretkami, a potom s registrem petpasů, tedy dokladů nutných pro cestování se zvířaty do zahraničí. Podle komory není možné přetáhnout do evidence údaje ze současných komerčních databází, údaje mají podle ní různé formáty či nejsou úplné.
Výhodou nové evidence má ale být například informování chovatele o tom, že jejich mazlíkovi vyprší očkování. Evidovat se také budou údaje například o plemenu psa, jeho věku, atp.
Mnohaleté zpoždění
Chybějící evidence byla v minulých letech často kritizovaná, protože se nespustila s povinným čipováním v roce 2020. Následně se pak uzákonilo, že registr vznikne od roku 2022, což se také nestihlo. Státní veterináři tehdy spustili alespoň web s informacemi o ztracených zvířatech. Nejdřív se zpozdila novela veterinárního zákona, která podobu evidence zadefinovala, pak se zjistilo, že musí evidence spadat pod podmínky informačního systému veřejné správy, takže musí splnit i bezpečnostní požadavky, které schvalovalo ministerstvo vnitra.
Loni se pak vypsalo výběrové řízení na zhotovitele systému a komoře, která jej bude provozovat, se určil rozpočet 24 milionů korun na vybudování a provoz systému na čtyři roky. Nyní se počítá podle ministerstva se třemi miliony ročně na provoz a správu evidence.
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„Evidence bude nápomocná jak majitelům psů, tak také veřejným institucím včetně veterinární správy při kontrolách i při rozkrývání nelegální činnosti při chovu psů, například když někdo vloží do systému podezřele vysoký počet štěňat,“ dodal ministr.
V evidenci jsou pak i kolonky ohledně ztracených a nalezených psů. Státní veterináři budou evidenci využívat třeba při kontrolách chovů. Bude možné prověřovat potenciálně problematické chovatele či jednodušeji kontrolovat povinné očkování proti vzteklině,“ doplnil ředitel Semerád.