Ve Španělsku se po 50 letech objevily nebezpečné neštovice ovcí a koz

Jak se do země nemoc dostala, není známé. Do Česka se ale tato zvířata ze Španělska prakticky nedováží, pozornost je tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda třeba, obavy nikoliv.

Nemoc není přenosná na člověka, u zvířat se projevuje horečkou, kožními projevy a změnami na vnitřních orgánech, zejména na plicích. Inkubační doba je mezi osmi a 13 dny, mortalita je skoro stoprocentní.

Všechna ohniska se v Španělsku nachází na území Granady, Andalusie a v regionu Kastilie – La Mancha v centrálním Španělsku. První výskyt byl v pastevním chovu více než 300 ovcí na maso na jihu země. „Ve všech ohniscích byla přijata opatření zahrnující utracení všech ovcí a koz v ohnisku, bezpečnou likvidaci těl a dalšího infekčního materiálu, čištění a desinfekci. Okolo každého ohniska byla vytyčena uzavřená pásma a v nich jsou kontrolovány veškeré chovy ovcí a koz,“ informovali čeští veterináři.

Ze Španělska se ovce nedováží

Podle Konráda se do ČR dováží každoročně desítky kusů jak beranů, tak ovcí a koz. Jde ale většinou o zvířata z Německa, Holandska, Belgie a Rakouska. „Ze Španělska se sem zatím žádný plemenný materiál, co se týče ovcí a koz, nedováží,“ doplnil.

V ČR se chová zhruba 174 tisíc ovcí a 25 000 koz. Veterináři mají obavy, že by si mohly do stáda zavést nemocné kusy při zkoušení nových plemen. „Je především nezbytné mít vystavené veterinární osvědčení od veterinární autority ze země původu zvířat. Zároveň je nutné důrazně varovat před možnými nekoordinovanými přesuny bez veterinárního dozoru, které jsou z nákazových důvodů nesmírně rizikové,“ varoval ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Před začleněním zvířat do chovu je podle něj tak nutné dodržet po stanovenou dobu kusy oddělené od ostatních zvířat.