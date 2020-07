O čtvrtinu méně než před rokem. Do Chorvatska zamířilo na sto tisíc Čechů

15:21 , aktualizováno 15:21

Do Chorvatska přijelo od začátku letošního července do poloviny měsíce podle Chorvatského turistického sdružení 107 tisíc Čechů. Ve srovnání se stejným obdobím loni to je 76 procent příjezdů a 69 procent přenocování. Aktuálně dovolenou u Jadranu tráví asi 43 tisíc českých turistů, uvedl ředitel sdružení Dubravko Miholić.