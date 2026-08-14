Zájem Čechů o chorvatské nemovitosti roste, za vily utrácejí stovky tisíc eur

Podle chorvatského statistického úřadu stouply meziročně ceny nemovitostí o 14,5 procenta. Ani to však Čechy od nákupu domů neodrazuje. „Země stále může nabídnout velmi dobrý poměr mezi vzdáleností, bezpečností, kvalitou moře a členstvím v Evropské unii. Svou roli hraje také omezená nabídka pobřežních adres,“ uvedla realitní makléřka společnosti Luxent Veronika Pecková.
Ceny prémiových bytů zde začínají na 250 až 400 tisících eur, větší penthousy či nemovitosti v první linii u moře na půl milionu. Samotná vila pak většinou stojí přes milion eur. „Rozpětí u vil s bazénem a výhledem na moře je přibližně od 1,2 do 2,5 milionu eur, tedy přibližně 30 až 60 milionů korun,“ tvrdí Pecková.
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Největší vliv na hodnotu nemovitosti má lokalita. Pokud se stavba nachází přímo na pobřeží s nerušeným výhledem na moře a snadným přístupem k vodě, bude patřit k těm nejdražším, přestože rozlohou může být menší než vila dále od pláže. Kupující jsou dnes ale náročnější, a tak vyhledávají také možnost kotvení člunu, bazén, venkovní kuchyň či wellness.
Istrie vede
Jednou z nejoblíbenějších lokalit je Istrie, především díky dobré vzdálenosti z Česka a vysoké úrovní služeb. Silnou pozici si ale drží také Dalmácie, tedy oblast kolem Splitu, Trogiru, Primoštenu nebo ostrovů Brač a Hvar. Lidé destinaci vyhledávají kvůli atraktivnímu pobřeží, marinám a historickým městům. Na popularitě ovšem nabývá i Zadar, a to především kvůli dobrému poměru ceny, dostupnosti a růstového potenciálu.
Nejčastěji lidé hledají nemovitost pro vlastní využití a koupi domu zároveň vnímají jako dobrou investici. Menšinovou část trhu pak tvoří čistě výnosoví investoři. U prémiových vil však krátkodobé pronájmy slouží jen jako doplněk k pokrytí provozních nákladů. Hrubý roční výnos zde lze očekávat v rozmezí tří až šesti procent z pořizovací ceny, po odečtení nákladů se výnos pohybuje od 1,5 do 3,5 procenta.
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Podle Peckové je při nákupu nemovitosti v zahraničí důležité věnovat pozornost i právnímu a stavebnímu stavu. Ověřit je potřeba zejména shoda údajů v katastru a pozemkových knihách, vlastnické vztahy, legalitu stavby či věcná břemena. „Právní prověrka musí potvrdit, že stavební a užívací povolení odpovídají skutečné podobě stavby. Pozemkové knihy evidují vlastnická práva, hypotéky, břemena a případné spory, zatímco katastr obsahuje technické informace o parcelách a stavbách,“ uzavírá makléřka.