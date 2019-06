Vyrůstá nová konkurence chlebíčků, takzvaný office catering

Velikost jde těžko odhadovat, protože byznys je roztříštěný mezi desítky, ne-li stovky malých společností, lahůdkářství, prodejny chlebíčků či cukrárny po celé republice. Na národní úrovni však získává stále větší slovo odnož Bageterií Boulevard, která doručování BB Boxů do firem rozjela před třemi lety.



„Rosteme o desítky procent ročně a na trhu si chceme ukrojit co největší sousto,“ říká Levon Ter-Ghazaryan, který má BB Boxy na starosti. V tuto chvíli je krabic, z nichž je možné občerstvení okamžitě servírovat, šest druhů a jde vlastně o namíchané mixy z nabídky Bageterií Boulevard. Rozvoz z nich funguje v deseti městech.

Tržby Bageterií, které spadají pod společnost Crocodille Petra Cichoně, se blíží jedné miliardě korun. „Na tržbách bageterií dělají BB Boxy jednotky procent, ale hodně to roste a podíl narůstá, a to rostou i tržby samotné Bageterie,“ uvádí Ter-Ghazaryan.

Oblíbené firemní snídaně

Další podobně specializovaný hráč na doručování občerstvení do firem sice na trhu není, ale část podobně zaměřených objednávek se může odehrávat i přes rychle se rozvíjející službu Dámejídlo či DoDo nebo internetové obchody s potravinami, jako jsou Rohlík či Košík.



„Dle našeho odhadu se velikost trhu může pohybovat někde kolem deseti až patnácti tisíc firem, které převážně působí v Praze, Brně a dalších velkých městech republiky,“ uvádí Michal Menšík, šéf DoDo, společnosti zabývající se dovozem mimo jiné i jídla, a to jak koncovým zákazníkům, tak do firem. „Nejčastěji si firmy objednávají občerstvení na jednání a oblíbené jsou také firemní snídaně. Velmi populární je doručování zboží ze specializovaných kamenných obchodů, jako je Donuter, Oh Deer Bakery a podobně,“ dodává Menšík.

„Odhadujeme, že v současné době se bude jednat o tisíce firem a startupů, které v rámci své firemní kultury zajišťují zaměstnancům občerstvení na své náklady. Řádově by se mohlo jednat o vyšší desítky milionů měsíčně. Pokud bychom přičetli také instituce a úřady, bude to ještě o deset procent více,“ dodává i marketingový šéf online obchodu s potravinami Košík Jan Škrabánek. Zájem je kromě nápojů, ovoce a pečiva také o snídaně nebo takzvané „future foods“, tedy práškové potraviny pokrývající všechny potřeby.

Stydliví úředníci

Úřady a státní instituce zmiňují jako významného a rostoucího klienta všechny firmy zabývající se dovozem jídla a Levon Ter-Ghazaryan s BB Boxy si spolupráci s nimi nemůže vynachválit. „Nikoho předtím nenapadlo zavolat na ministerstvo a nabídnout jim office catering, já to udělal a odezva byla obrovská. Nikoho by nenapadlo, že získá objednávky za stovky tisíc či vyšší desítky tisíc telefonicky,“ popisuje svůj objev, jak státní sféru nazývá.

Jednou mu ráno dokonce volalo skryté číslo a druhá strana se představila nejprve hodností, poté jménem. „Nejdříve jsem se lekl, ale pak šlo o to, že o nás slyšeli od jiného úřadu,“ popisuje. Dnes je to už prý tak, že mají oslovena všechna ministerstva a zhruba s polovinou na víceméně pravidelné bázi spolupracují.

Samotné úřady se nicméně k tomu, že si občerstvení nechávají doručovat, nechtějí znát. „Při různých akcích, jako jsou porady, konference, školení, využívá ministerstvo vnitra jakožto zřizovatel Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, a to zabezpečuje občerstvení vlastními silami. Jedná se o drobné občerstvení, které se skládá ve většině případů z nápojů, kávy, čaje, chlebíčků, baget,“ uvádí například Ondřej Krátoška z tiskového odboru s tím, že zaměstnanci si občerstvení mohou zakoupit v kantýnách, které provozují. Podobně odpověděly i další úřady.