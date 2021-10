Chléb a rohlíky zdraží. Náklady na výrobu pečiva skokově vyletěly

Výkupní cena potravinářské pšenice vzrostla oproti loňskému roku podle posledních údajů z letošního srpna o téměř 17 procent na 4821 korun za tunu. Cena semen řepky olejné se za stejné období zvýšila v meziročním srovnání o 19 procent na 11 739 korun za tunu. To se promítne do cen surovin, které jsou zásadní pro pekařskou výrobu.

„Popsaný růstový trend ohledně takzvaných farmářských cen zdaleka nekopíruje růst výrobních nákladů zemědělských prvovýrobců. Zvyšují se mzdové náklady, ceny energií, obalových materiálů, krmných směsí nebo minerálních hnojiv. Zemědělci se tak dlouhodobě potýkají s nízkými výkupními cenami, které se v některých případech pohybují dokonce pod výrobními náklady,“ upozorňuje prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.



Cena hlavní suroviny mouky stoupla od jara meziročně o 25 procent, cena oleje o 65 procent, cena cukru o 15 procent. Balení pekařských výrobků se prodražilo v průměru o 30 procent.

„Pekařský obor je energeticky velmi náročný – proto má zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o téměř sto procent tvrdý dopad do ekonomiky firem. Stejně tak růst cen pohonných hmot je pro pekárny, které rozvážejí své výrobky do obchodů i třikrát denně, zdrcující. A klíčovým nákladem je i navyšování mezd zaměstnanců pekáren, které je nezbytné proto, aby byla zajištěna výroba a každodenní zásobování obchodů,“ zdůrazňuje výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Jaromír Dřízal.

Od začátku letošního roku stouply pekárnám celkové náklady o přibližně 30 procent. Realizační ceny základních výrobků, jako je chléb či rohlík, přitom dle ČSÚ dlouhodobě stagnují. Neúměrně nízká podle svazu je v Česku například cena rohlíku, který lidé koupí za 1,9 koruny.

„Tato situace je pro pekárny neudržitelná. Pokud by neuvedly do souladu rostoucí náklady s cenami svých výrobků, desítky z nich by musely ukončit podnikání. To by výrazně ochudilo český pekařský trh, který je přitom jeden z nejvyspělejších v Evropě,“ konstatuje Dřízal.

Kvalita přebije vyšší cenu

Češi nemají podle svazu problém si za kvalitní chléb připlatit, cena je důležitá pro 15 procent spotřebitelů. Navíc lidé více poptávají vícezrnné chleby nebo ty s vyšším podílem žitné mouky. Chlebové speciály se specifickým složením, které se od běžných chlebů liší i hmotností nebo tvarem, podle svazu tvoří nyní třetinu prodejů.

Trendem je vyrábět chléb pro různé zákaznické skupiny. Jde třeba o menší balení pro lidi, kteří žijí v domácnosti sami, chléb určený pro grilování nebo chléb vhodný pro večerní konzumaci.



Potravinářská komora České republiky dlouhodobě podporuje kvalitní české potraviny. „Chceme motivovat naše výrobce k neustálému zlepšování. A to i v současné době, kdy dochází k výraznému zvyšování většiny vstupních nákladů. Současně hledáme cesty, jak motivovat českého spotřebitele, aby si z široké nabídky výrobků uměl vybrat kvalitní české potraviny,“ uvedla Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.