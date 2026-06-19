Ke konci června uzavíráte internetový obchod, nyní doprodáváte poslední zboží, zavíráte také maloobchodní síť. Kolik jste měli kamenných prodejen a co vás k tomu vedlo?
Maloobchodní síť byla opravdu velká, protože jsme provozovali pět e-shopů – pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Vlastní kamennou prodejnu jsme neměli, ale zboží jsme dodávali do desítek obchodů v Česku a na Slovensku.
Od začátku jsme byli překvapení, jak moc na odbyt jdou ty extrémně pálivé druhy. Asi je to kvůli tomu, že lidé rádi experimentují a chtějí posouvat hranice. Ale nejvíc se prodávaly naše dárkové sady, to byla úplně alfa omega. Jak dvanáct ampulek napříč celým portfoliem, tak ochutnávková sada devíti chilli mashů.