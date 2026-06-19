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E-shop Chilli Doctor končí, vaz mu srazila nepovedená investice

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Lukáš Zahradník, spoluzakladatel společnosti Chilli Doctor (9. června 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Drahorád
Známý e-shop s pálivými pochoutkami a kořením The Chilli Doctor končí, říká jeho zakladatel a jednatel Lukáš Zahradník. Na vině není úbytek klientů, ale nepovedená investice. Zahradník chce pokračovat pod značkou The Chilli Lab.

Ke konci června uzavíráte internetový obchod, nyní doprodáváte poslední zboží, zavíráte také maloobchodní síť. Kolik jste měli kamenných prodejen a co vás k tomu vedlo?
Maloobchodní síť byla opravdu velká, protože jsme provozovali pět e-shopů – pro Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Vlastní kamennou prodejnu jsme neměli, ale zboží jsme dodávali do desítek obchodů v Česku a na Slovensku.

Od začátku jsme byli překvapení, jak moc na odbyt jdou ty extrémně pálivé druhy. Asi je to kvůli tomu, že lidé rádi experimentují a chtějí posouvat hranice. Ale nejvíc se prodávaly naše dárkové sady, to byla úplně alfa omega. Jak dvanáct ampulek napříč celým portfoliem, tak ochutnávková sada devíti chilli mashů.

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