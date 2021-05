Běžte a otevřete, reaguje na rozhodnutí soudu Olbert z hnutí Chcípl PES

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Všichni, kdo mají zavřeno, mají zavřeno zbytečně,“ řekl na facebookovém videu majitel restaurace Šeberák a jeden ze zakladatelů iniciativy Chcípl PES Jakub Olbert a uvedl, že vládní nařízení bylo nezákonné. Podle něj se navíc nařízení týkalo veřejnosti nikoliv provozovatelů, takže kompenzace na nájem, mzdy a ostatní výdaje se jich netýkají.

Ministerstvo zdravotnictví minulý pátek neuspělo u Nejvyššího správního soudu, který posuzoval mimořádné opatření omezující provoz restaurací či hospod, ale i kasin. Soud opatření zrušil. Mezitím ovšem ministerstvo vydalo už jiné opatření, které je aktuálně stále platné.



Prohra u soudu má zásadní dopad na současné restrikce, které vláda vůči stravovacím službám uplatňuje.

„I kdyby soud nalezl zákonnou oporu pro to, aby podřadil provozovny stravovacích služeb (a herny a kasina) pod činnosti obchodní, je zřejmé, že by ani tak mimořádné opatření v napadených částech neobstálo, neboť zákazem přítomnosti veřejnosti odpůrce tyto provozy neomezil, nýbrž je ve svém důsledku zakázal, tedy učinil přesně to, co již Nejvyšší správní soud označil v rozsudku sp.zn. 6 Ao 11/2021 za nepřípustné a co musí být i právnímu laikovi z textu pandemického zákona zřejmé“, uvedl předseda šestého senátu Tomáš Langášek.



Nejvyšší správní soud totiž jasně uvedl, že neexistuje legislativa, na základě které by vláda či Ministerstvo zdravotnictví mohly vyžadovat, aby vnitřní prostory restaurací, hospod či barů byly uzavřené, jako je tomu v současnosti.

Takzvaný pandemický zákon, ale ani zákon o ochranně veřejného zdraví totiž nedává Ministerstvu zdravotnictví moc plošně omezovat stravovací služby.