V Česku se chystá implementace směrnice o transparentním odměňování, zaměstnanci budou moci sami zjistit, jak si ve firmě stojí...
A to je podle mě dobře. Na směrnici se mi líbí právě to, že mění dosavadní přístup, kdy se říká, že o mzdách se nemluví. Naopak zdůrazňuje, že o mzdách mluvit máme, protože informovanost zaměstnanců je důležitá. Zaměstnanec díky tomu ví, jak si stojí a co může udělat pro to, aby dosáhl na vyšší mzdu. A to je motivující. Pokud totiž člověk neví, co se od něj očekává, aby si polepšil, a zaměstnavatel navíc neprovádí pravidelné roční revize mezd, může být pro něj navyšování mzdy zcela neprůhledné a jeho důvody nejasné.
Pokud se zaměstnavatel na pohovoru zeptá na mzdovou představu uchazeče, měl by se i uchazeč aktivně zajímat, jaké mzdové rozpětí firma na danou pozici nabízí.