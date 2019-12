Aukce designových láhví Pilsner Urquell. Zapojte se a pomozte

Designové láhve vznikly v rodinné sklárně Rückl v Nižboru. Výtvarník je ozdobil hlubokým brusem, který se zařezává do skla místy až centimetr silného. „Chtěl jsem tím vyjádřit to, že naše kultura, tradice a svoboda stojí na pevných a tradičních základech. My, děti narozené po roce 1989, jsme dostaly svobodu darem. Vnímám to jako nepopsaný list papíru, kterému můžeme vtisknout naše hodnoty, které reprezentujeme,“ uvedl Novák.



V každé láhvi se kromě jeho rukopisu zrcadlí i osobnosti patronů. Je to deset úspěšných lidí narozených v revolučním roce 1989, jejichž výroky o svobodě jsou vypískovány do skla a odlišují jednotlivé láhve.

Do projektu se zapojil třeba herec Patrik Děrgel, pro něhož je svoboda zodpovědnost, pro hokejistu Tomáše Kundrátka zase šance poznat svět. Svobodu poznání si cení paleontolog Daniel Madzia a jako příležitost být sama sebou ji bere lékařka Markéta Pfeiferová.

Výroky o svobodě a hluboký brus ještě doplňují originální zátky, zlatá pečeť a logo pivovaru.

Aukce startuje v 9:00 na www.idnes.cz/aukce2019, poslední příhoz je naplánovaný na 16:00.

Finále bývá napínavé, dražba se může protáhnout až o desítky minut jako loni. Tehdy padlo rovnou několik rekordů, nejen časový, ale i finanční. Nejdražší láhev se prodala za 700 tisíc korun a vozíčkáři získali za všech deset láhví rekordních 2 759 988 korun.

Za sedm let konání přinesl projekt lidem s poškozenou míchou 8 883 548 korun. Centrum Paraple využívá peníze na nákup terapeutických a sportovních pomůcek nebo na mzdy osobních asistentů hendikepovaných.