Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

  11:10
Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více než ve stejném období roku 2024.
Chalupáři nemají žádný svaz a jejich dnešní počet se odhaduje jen těžko.

Chalupáři nemají žádný svaz a jejich dnešní počet se odhaduje jen těžko.

Statistika rozděluje výsledky i podle krajů. Nejvíc rekreačních domů má
Chalupářství má i své nové trendy pro 21. století. Především je v módě
Pro východočeské hory je typický kontrast tmavého dřeva, bílých spár a oken.
To pravé české chataření vychází z trampingu.
Nejlevnější rekreační nemovitosti jsou ve Zlínském kraji, následovaném Vysočinou. Naopak nejvyšší průměrná cena je aktuálně ve Středočeském kraji. Oproti loňskému létu nejvíce vzrostl zájem o koupi chat a chalup v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy realitního start-upu Reas.cz.

Přestože se podle dat Reas prodává méně nemovitostí než dříve, kupující jsou náročnější, více investují do kvalitních nemovitostí v lepších lokalitách.

„Rok 2022 byl ve znamení extrémního zájmu o rekreační nemovitosti – ceny byly na maximech a zájem výrazně podpořil covid, nakupovalo se nehledě na lokalitu či vybavení. V následujících letech však přišel spíše útlum. Letos pozorujeme mírný růst zájmu a návrat cen k úrovním z vrcholu trhu,“ řekl Michal Makoš, ředitel společnosti Reas.

Největší zájem je o chaty a chalupy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Rozdíly cen mezi jednotlivými nemovitostmi jsou podle analýzy velké. Cenu ovlivňuje například lokalita, velikost pozemku, technický stav, dopraní dostupnost či atraktivita prostředí.

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

Nejlevnější chata se letos prodala za 120 tisíc korun na Vysočině. Jednalo se o menší zahradní stavbu v původním stavu, určenou spíše k rekonstrukci. Naopak nejdražším nákupem byla luxusní chata na okraji Prahy, kterou si nový majitel koupil za téměř 19 milionů korun. Objekt nabízel nadstandardní vybavení, rozsáhlý pozemek a dobrou polohu.

Podle analýzy se v současnosti také prohlubuje rozdíl mezi cenami, za které lidé chaty nabízejí, a cenami, za které se reálně prodávají. „Na trhu s chatami vidíme výrazný posun v chování kupujících. Zatímco nabídka zůstává stabilní, rozdíl mezi inzerovanou a skutečně dosaženou cenou je větší. Aktuálně je v průměru deset až 15 procent, což potvrzuje, že lidé více zvažují každou investici a častěji vyčkávají na výhodnější podmínky,“ dodal Makoš.

Podle analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz zájem o nákup chaty či chalupy začátkem letní sezony vzrostl oproti jaru o třetinu, přesto bylo ale zájemců o rekreační nemovitosti oproti loňskému létu méně. Průměrná cena chaty či chalupy činí 3,2 milionu korun a meziročně vzrostla téměř o devět procent.

Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohly prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Majetek Čechů v tomto typu nemovitostí přesahuje 1,2 bilionu korun.

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

24. srpna 2025  11:10

Češi přeplácejí za energie miliardy korun ročně. Proč to tak je a jak to můžou změnit

Češi přeplácejí za elektřinu miliardy korun ročně. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů staré smlouvy na dobu neurčitou. Těch je v Česku více než polovina. Takové smlouvy...

24. srpna 2025  10:04

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

24. srpna 2025

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

24. srpna 2025

Labubu předhání Barbie. Čínská značka přepisuje dějiny hračkářského průmyslu

Postavička zubatého skřítka Labubu se stala globálním fenoménem. Čínská společnost Pop Mart, jež stojí za jejím úspěchem, již překonala tradiční značky jako Barbie nebo Transformers a během roku...

24. srpna 2025

Prostěradlo za sto tisíc uspí, probudí i zahraje. Má ho doma Musk i Zuckerberg

Americký startup Eight Sleep získal od investorů dalších sto milionů dolarů na rozvoj svého hi-tech ložního prádla. Se svým chytrým prostěradlem, které během spánku měří životní funkce, chce zamířit...

23. srpna 2025

Zloděj začne tápat v mlze. MOL testuje inovativní ochranu proti lupičům benzinek

Společnost MOL Česká republika začala nasazovat na svých čerpacích stanicích bezpečnostní systém Fog Cannon. Ten během několika sekund zaplní prostor hustým oparem a znemožní pachateli další pohyb....

23. srpna 2025

Cena za výkup obilovin v Česku je teď stejná jako po pádu komunismu

Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Znamená to, že z ceny za kilogram chleba...

23. srpna 2025  13:01

Mladí Kanaďané nemohou sehnat práci. Je jí málo a místa jim berou starší

Kanada zažívá nejvyšší úroveň nezaměstnanosti mladých lidí od 90. let. Absolventi mají problém najít práci a často končí na pozicích, které neodpovídají jejich vzdělání. Odborníci tvrdí, že důsledky...

23. srpna 2025

Chtěli dotace, museli dát podíl. Trump si vymohl u výrobce čipů Intel 10 procent

Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou...

23. srpna 2025  11:03

Jak crocsy dobyly Čínu. Cestičku ke vkusu zákazníků si poctivě vyšlapaly

Čína v minulosti představovala jen nepatrný zlomek prodejů společnosti Crocs. Nyní se stala druhým největším trhem této značky hned po USA. Tento měsíc společnost oznámila, že tržby v posledním...

23. srpna 2025

