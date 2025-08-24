Nejlevnější rekreační nemovitosti jsou ve Zlínském kraji, následovaném Vysočinou. Naopak nejvyšší průměrná cena je aktuálně ve Středočeském kraji. Oproti loňskému létu nejvíce vzrostl zájem o koupi chat a chalup v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy realitního start-upu Reas.cz.
Přestože se podle dat Reas prodává méně nemovitostí než dříve, kupující jsou náročnější, více investují do kvalitních nemovitostí v lepších lokalitách.
„Rok 2022 byl ve znamení extrémního zájmu o rekreační nemovitosti – ceny byly na maximech a zájem výrazně podpořil covid, nakupovalo se nehledě na lokalitu či vybavení. V následujících letech však přišel spíše útlum. Letos pozorujeme mírný růst zájmu a návrat cen k úrovním z vrcholu trhu,“ řekl Michal Makoš, ředitel společnosti Reas.
Největší zájem je o chaty a chalupy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Rozdíly cen mezi jednotlivými nemovitostmi jsou podle analýzy velké. Cenu ovlivňuje například lokalita, velikost pozemku, technický stav, dopraní dostupnost či atraktivita prostředí.
Nejlevnější chata se letos prodala za 120 tisíc korun na Vysočině. Jednalo se o menší zahradní stavbu v původním stavu, určenou spíše k rekonstrukci. Naopak nejdražším nákupem byla luxusní chata na okraji Prahy, kterou si nový majitel koupil za téměř 19 milionů korun. Objekt nabízel nadstandardní vybavení, rozsáhlý pozemek a dobrou polohu.
Podle analýzy se v současnosti také prohlubuje rozdíl mezi cenami, za které lidé chaty nabízejí, a cenami, za které se reálně prodávají. „Na trhu s chatami vidíme výrazný posun v chování kupujících. Zatímco nabídka zůstává stabilní, rozdíl mezi inzerovanou a skutečně dosaženou cenou je větší. Aktuálně je v průměru deset až 15 procent, což potvrzuje, že lidé více zvažují každou investici a častěji vyčkávají na výhodnější podmínky,“ dodal Makoš.
Podle analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz zájem o nákup chaty či chalupy začátkem letní sezony vzrostl oproti jaru o třetinu, přesto bylo ale zájemců o rekreační nemovitosti oproti loňskému létu méně. Průměrná cena chaty či chalupy činí 3,2 milionu korun a meziročně vzrostla téměř o devět procent.
Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohly prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku. Majetek Čechů v tomto typu nemovitostí přesahuje 1,2 bilionu korun.