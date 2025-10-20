ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu

Autor: ,
  10:53
Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický tarif. Podle distributora jde o první takový tarif v tuzemsku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zákazníci si jej mohou nejdřív vyzkoušet nanečisto a pak přejít na ostrou verzi, jen pokud se jim skutečně vyplatí, uvádí společnost v tiskovém prohlášení.

V dynamickém tarifu bude den rozdělen do čtyř cenových pásem, elektřina je tak levnější přes den nebo v noci a dražší ráno a večer. Domácnost s průběhovým měřením si bude moci přesunout spotřebu do období, kdy proti stávajícímu tarifu platí méně. Zároveň je chráněná před nečekanými a náhlými výkyvy charakteristickými pro spotové produkty.

ČEZ tarif v minulých měsících testoval. V některých hodinách bylo podle společnosti možné uspořit ve srovnání se standardní obchodní cenou až 50 procent. Nelze ale přesunout do levných hodin celou spotřebu domácnosti, průměrná úspora v testování tak činila kolem deseti procent. Podle dodavatele uspořilo asi 80 procent zákazníků stovky až tisíce korun za rok.

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

„Jako první na trhu přinášíme zákazníkům, kteří se o svou spotřebu aktivně zajímají, produkt s proměnlivou cenou, ovšem bez rizik spojených s klasickým spotovým produktem. Rozšiřujeme tak portfolio našich řešení o další významný produkt dostupný všem domácnostem s průběhovými elektroměry,“ uvádí generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Bez chytrých elektroměrů to nepůjde

Měřáky s průběhovým měřením zaznamenávající spotřebu i výrobu odběrného místa po čtvrt hodinách v průběhu dne mají už dnes desítky tisíc zákazníků. Využívají je například domácnosti s fotovoltaikou nebo odběrná místa zapojená do sdílení.

Distributoři musí do poloviny roku 2027 odběratelům s roční spotřebou elektřiny nad šest megawatthodin (MWh) nainstalovat zdarma elektroměry, které obsahují i průběhové měření. Postupně by se takzvané chytré elektroměry měly rozšiřovat i mezi další zákazníky.

Velká výměna elektroměrů. Dotkne se milionů lidí, umožní sdílení elektřiny

V Česku musejí velcí dodavatelé nabízet spotové tarify, které ale nejsou vhodné pro každého. Cena může ve špičkách růst až několikanásobně. Rozložení cen během dne jsou navíc zveřejňována jen den dopředu, což znamená nutnost mnohem náročnějšího řízení spotřeby domácnosti. „Proto je varianta dynamického tarifu pro běžnou domácnost bezpečnější. Dynamický tarif není možné kombinovat s produkty Spot a Elektřina pro soláry,“ upozorňuje ČEZ.

Tarif bude možné využít na jakémkoliv obvyklém produktu s fixovanou cenou nebo se smlouvou na dobu neurčitou. Zájemci si budou moci tarif vyzkoušet nanečisto a při zájmu přejít na ostrou verzi. Během zkoušky budou dostávat měsíčně informaci o úsporách. Po 11měsíční zkušební době dostanou v případě úspor nabídku na dynamický tarif. Pokud zákazníci při zkoušce neuspoří, ale zaplatili by víc, uhradí podle ČEZ jen cenu podle svého dosavadního produktu.

Výhody z nových technologií v energetice chce zákazníkům nabídnout brzy i společnost E.ON.

ČEZ Prodej minulý týden také oznámil novou nabídkou zlevněných fixací. V případě plynu zafixovaného na dva roky nabízí společnost cenu o 25 procent levněji za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, tříletou fixaci pak za 1 089 Kč/MWh včetně daně. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 3 099 Kč/MWh včetně DPH. Další zlevnění pak ČEZ Prodej plánuje od ledna 2026.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

ČEZ spustil nový tarif, klientům s chytrým elektroměrem umožní řídit spotřebu

Energetická společnost ČEZ umožní zákazníkům s průběhovými elektroměry přesouvat jejich spotřebu během dne a využívat tak hodin, kdy je elektřina levnější. Spustila k tomu nový takzvaný dynamický...

20. října 2025  10:53

Gucci prodává svou kosmetickou divizi L’Oréalu. Za téměř sto miliard

Francouzská skupina Kering, která je majitelem italské módní značky Gucci, prodává za čtyři miliardy eur (97 miliard Kč) svou kosmetickou divizi pařížské firmě L’Oréal. Firmy to v neděli oznámily v...

20. října 2025  10:47

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

20. října 2025  9:14

Nová pravidla pro superdávku přináší paradoxy. Zodpovědní spořivci mají smůlu

Superdávku začne Úřad práce vyplácet novým žadatelům od ledna 2026. Už teď je možné si o ni žádat. Státní podpora určená domácnostem má nová kritéria. Tvrdší a v něčem možná i méně spravedlivá. Na...

20. října 2025

Nejdražší soutěž iDNES.cz startuje: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty právě odstartovala. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun z dílny...

18. října 2025,  aktualizováno  20.10

Devadesátky jsou v módě. Odborníci vysvětlují, proč se k nim stále vracíme

Ve Velké Británii i jinde ve světě se stále častěji objevují kulturní a komerční projekty inspirované 90. léty – od tematických barů přes módu až po seriály či filmy. Podle odborníků je za tím...

20. října 2025

Za lyžování v Itálii si tuto zimu připlatíte. Zájezdy už teď zdražuje olympiáda

Premium

Letošní lyžařskou sezónu ovlivní zimní olympijské hry, které se uskuteční začátkem února v italské Cortině d'Ampezzo a v Miláně. Jejich pořadatelství se už nyní projevuje zdražením ubytování a počtem...

20. října 2025

Čína mění Tibetskou náhorní plošinu v solární komplex. Zásobuje i datová centra

Na Tibetské náhorní plošině ve výšce 3 tisíce metrů nad mořem a na rozloze 420 kilometrů čtverečních Čína zprovoznila obrovskou solární farmu. Instalovaný výkon se pohybuje okolo 17 tisíc megawattů,...

19. října 2025

Evropa chce řešit bytovou krizi. Navrhne pravidla pro krátkodobé pronájmy

Evropská komise plánuje zavedení pravidel pro regulaci krátkodobých pronájmů, která mají pomoci řešit rostoucí problémy s dostupností bydlení v Evropské unii. „Připravovaný plán bydlení se bude týkat...

19. října 2025

Přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku skřípe. Vláda vyzývá k šetření

Rychlý přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku má svá úskalí. V televizi proto běží kampaň, ve které vláda občany žádá, aby co možná nejvíce omezovali spotřebu elektřiny během odpolední a večerní...

19. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To...

19. října 2025

Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než...

19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.